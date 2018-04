Un mare di critiche e polemiche, Rita Dalla Chiesa è stata sommersa di commenti negativi in queste ultime due settimane. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, la giornalista ha speso moltissime parole per ricordare l’ex marito con il quale dopo la separazione aveva instaurato un rapporto di amicizia bellissimo. La conduttrice di Ieri Oggi Italiani nel corso degli ultimi 15 giorni ha voluto dimostrare la sua vicinanza alla moglie di Frizzi Carlotta Mantovan e alla piccola Stella. Eppure Rita, soprattutto sui social, è rimasta vittima di numerosi attacchi, con l’accusa di ‘eccessivo protagonismo’. Ma la conduttrice ha immediatamente rimandato le accuse al mittente e solo qualche giorno fa ha affermato: "Prima di tutto il rispetto per delle persone, in questo caso Carlotta e io, che ci siamo sempre considerate una famiglia. E vorrei ricordare a queste 'poverette mentali' che mia figlia Giulia è stata cresciuta da Fabrizio. Quindi, silenzio!". Ma adesso la misura si è colmata e a questo punto la decisione della Dalla Chiesa potrebbe essere radicale. (continua dopo la foto)

Il suo ultimo messaggio su Facebook infatti parla chiaro e a quanto pare Rita è pronta a lasciare il social di Zuckerberg. L’intenzione c’è e a dirlo è la stessa Dalla Chiesa: “Sto pensando di andarmene“. Così scrive la popolare giornalista, in risposta a una fan che la appoggia. L’ex conduttrice di Forum pubblica anche un post nel quale bolla così chi la critica in maniera feroce: “I cafoni e quelli in malafede – fa sapere la presentatrice attraverso un’immagine – basta bloccarli per non sporcare una pagina di persone per bene… che odorano di 'buono' e che hanno un cuore pulito”. Queste le parole che Rita ha voluto dire a corredo di una foto che riporta questa frase: “Signori si nasce. Educati si diventa. Cafoni si resta”. (continua dopo le foto)





Qualcuno tra i commentatori della sua pagina Facebook ha replicato alla stessa Dalla Chiesa: "Vede, Rita, quando si decide di parlare in pubblico di sentimenti intimi e soprattutto privati, poi bisogna accettare le conseguenze". Pronta la replica della diretta interessata: "Dipende da come si dicono le cose. E soprattutto se non viene distorta la verità. Bruttissima gente davvero". A quel punto la conduttrice si è lasciata andare ad un momento di amarezza: "Sto pensando di andarmene, di lasciare Facebook". Insomma la Dalla Chiesa sta facendo i conti con gli haters che spesso colpiscono sul web mettendo i vip nel mirino, nemmeno di fronte a tragedie tanto grandi.

