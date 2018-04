Il popolo dei social ancora contro Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Che ormai si sarà fatta il callo, perché praticamente non c'è post che non finisca poi tra le polemiche. E poi, immancabilmente, sui giornali. Tra i 'casi' più recenti, ricordiamo le critiche dell'estate scorsa per aver viaggiato su un jet privato con la famiglia, ma anche la foto di un paio di scarpe firmate aveva scatenato l'ira degli utenti. Il suo stile di vita viene spesso scambiato per ostentazione della ricchezza, ecco perché a molti follower non va giù Lady Bonolis. Più recentemente, invece, la Bruganelli aveva commentato fatti televisivi finiti sulla bocca di tutti, come il fuorionda di una furibonda Federica Panicucci a Mattino Cinque ("La Barbie over è inca**atissima!", aveva scritto Sonia) e il lungo ragionamento, sempre a mezzo Instagram, sul perché Striscia la Notizia quest'anno si sia accanita in modo particolare sull'Isola dei Famosi. Anche in questi casi la moglie di Paolo Bonolis era finita nel tritacarne mediatico, ma in generale, come detto, è sul suo privato che gli utenti non la risparmiano mai da critiche e, spesso, insulti pesanti. (Continua dopo la foto)

L'ultima chicca è sempre fornita dal suo profilo Instagram. Sonia ha condiviso coi fan (perché non tutti la massacrano, ha anche moltissimi sostenitori, per carità) un video dello spaccato di un sabato mattina con la figlia Adele. Video che, già dalla didascalia – 'la legge del contrappasso' – poteva essere subito preso con la dovuta ironia e invece no. In ogni caso, ecco che succede in quel filmato. Ancora sul lettone, la signora Bonolis chiede alla ragazzina: "Dopo andiamo da Gucci?". E lei, Adele, risponde così: "Ma io voglio le felpe di H&M!". "Come da H&M? Ma di chi sei figli?a'", le dice allora Sonia che, è evidente, scherza. Il video in questione è quindi accompagnato da una buona dose di ironia, ma non tutti, a quanto pare, l'hanno colta. (Continua dopo le foto)

La legge del contrappasso. 😬 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: Apr 7, 2018 at 1:20 PDT

"Educativa come madre....pessima", scrive qualcuno. E ancora: "E riprendi pure la conversazione..."; "Guarda cara, io ti sconsiglio questo tuo atteggiamento Tre metri sopra al cielo perché la vita è imprevedibile. Abbi rispetto per le persone che non possono mangiare un pezzo di pane perché non c'è bisogno di sbandierare la tua ricchezza". E, immancabili, i soliti "Ridicola", "Fai schifo", "Che vergogna!". Ma tra le centinaia di commenti c'è anche chi ha capito l'ironia di Sonia. Un commento su tutti: "Quanto mi garba quando fai questi video! Brava ahahah! Ma se tutti quelli che rompono le scatole nei commenti avessero i soldi per comprare da Gucci sai quanto lo ostenterebbero? E allora!! E ci tengo a ricordare che una donna non è quello che è solo per l'uomo che ha sposato!".

