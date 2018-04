Solo qualche giorno fa Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una foto, senza Fedez e il piccolo Leone, per mostrarsi ai follower 10 giorni dopo il parto. Uno scatto che ha collezionato ben presto centinaia di migliaia di like e commenti a non finire, perché Chiara è proprio una mamma sexy, nonostante sia passato così poco tempo dal parto. La fashion blogger italiana più famosa e influente nel mondo è già in formissima, pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo primogenito e ha lasciato i suoi follower (che sono più di 12 milioni) letteralmente senza parole. Top a canottiera attillato grigio e pantaloni a vita alta beige (più gli immancabili accessori super fashion: collana d'oro, occhiali da sole neri e tracolla Louis Vuitton): è uno splendore Chiara. Fisico al top e décolleté da urlo. I fan si erano già accorti del suo seno ora esplosivo durante uno dei filmati in cui la Ferragni allattava il suo cucciolo e, alla vista di quest'altro scatto, si sono scatenati tra i commenti. La stessa Chiara, tempo prima di partorire, era orgogliosa delle nuove forme. Lei, fisico esile e filiforme, ha sempre avuto il seno piccolo prima della gravidanza. Seno che ora è 'esploso'. (Continua dopo la foto)

Ora, dopo la foto intera con il décolleté prosperoso e la canottiera attillata, il particolare: la pancia nuda. In una delle sue numerose Stories, la Ferragni si è immortalata con la maglietta alzata e il ventre in primo piano poco dopo essersi allenata. Ha ancora qualche piccola imperfezione ma è evidente che è già tornata magrissima, tanto da non avere assolutamente bisogno delle maxi felpe che indossa spesso da quando è uscita dall'ospedale. Nella didascalia della Storia ha poi scritto: "C'è ancora molto da lavorare ma il corpo è già incredibile. Questa è la pancia a 17 giorni da un parto naturale". (Continua dopo le foto)

Domanda: ma come ha fatto a raggiungere questi risultati in così poco tempo? Risposta: Chiara pratica regolarmente pilates e, grazie a questo tipo di attività, è stata in grado di delineare le sue forme a pochissimi giorni dal parto che, lo ricordiamo, è avvenuto il 19 marzo scorso. L'unico dettaglio che è cambiato rispetto a prima è, appunto, il seno abbondante. Così abbondante che già all'inizio della gravidanza qualcuno pensava l'avesse rifatto. Che dire, Chiara sembra non avere nulla di cui lamentarsi: a meno di 20 giorni dal parto ha una forma così smagliante da far invidia a tutte le altre neo mamme.

