Immaginate di trovarvi a cena con il vostro partner in un ristorante. Anzi, in un banale fast food. E immaginate che di punto in bianco, davanti a tutti, il vostro compagno si alzi e, mentre un gruppo di ballerini mette in scena una coreografia sulle note di 'Kiss', si inginocchi e poi vi chieda di sposarlo. Effetto sorpresa assicurato. Bello, eh? È successo davvero e l’organizzatore del flash mob e della proposta di matrimonio non è una persona comune ma un personaggio famoso in tutto il mondo. L'occasione è stata fornita dal compleanno del suo compagno, festeggiato alla grandissima, verrebbe da dire. E dire che lui sicuramente si aspettava solo una cena. Cena nemmeno troppo esclusiva, dal momento che a fare da cornice a questo momento tanto importante è stato un locale della catena di fast food messicaa Chipotle. Per la cronaca lui, dopo un attimo di smarrimento tanta è stata la sorpresa, ha risposto di sì. A ideare questa performance poi condivisa sul suo profilo Instagram, e quindi ad andare presto all’altare, è stato il noto stilista statunitense Marc Jacobs, che in questo modo originale ha chiesto al compagno, Charly DeFrancesco, di sposarlo. (Continua dopo la foto)

Il video della proposta con tanto di flash mob, come detto, è stato poi caricato da Jacobs su Instagram, dove ovviamente ha collezionato migliaia e migliaia di visualizzazioni e apprezzamenti in poche ore. Nel filmato (arrivato a quasi 150mila like e oltre 2mila commenti di felicitazioni) si vede Charly che, ignaro di tutto, riprende la scena con il telefonino. Ancora non sapeva che piega avrebbe preso quella serata che avrebbe dovuto essere una cena di compleanno. E invece, poco prima che la canzone finisse, lo stilista ha messo in atto il suo piano, sorprendendo il compagno che, comprensibilmente, era emozionatissimo nel rispondergli di sì. "È successo: Chary Defrancesco vuoi sposarmi?", ha riassunto Marc Jacobs nella didascalia del video, non dimenticandosi di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa sorpresa. (Continua dopo le foto)

Per Marc Jacobs, classe 1963, potrebbe trattarsi del secondo matrimonio. Bisogna tornare indietro di 8 anni, al 2010, quando i giornali riportavano le voci delle nozze celebrate in gran segreto sull'isola di St.Barts, ai Caraibi, con il modello Lorenzo Martone. Indiscrezioni che solo successivamente furono confermate da Martone nel corso di un'intervista rilasciata a Butt. Alla fine di quell'anno, infatti, lo stilista e l’ex modello e pubblicitario si lasciarono, come raccontò Lorenzo stesso a mezzo social: "Ho visto i giornali stamattina. Non siamo più assieme da due mesi. Non vogliamo commentare. Scusate". Stiamo bene”. E adesso, 8 anni dopo da quel matrimonio lampo, Jacobs è pronto a giurare amore eterno a un altro uomo.

