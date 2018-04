Una brutta bestia, il cancro. Davvero brutta. Perché ti illude. Ti fa credere di essere guarito e poi ti dà il colpo di grazia mettendoti di fronte alla realtà. Capita spesso. Ed è capitato anche a lei, Shannen Doherty che lo scorso autunno, tutta felice e sorridente, aveva annunciato al suo pubblicato di stare bene. Molto meglio, comunque, rispetto al periodo precedente. Per chi non lo sapesse, Shannen Doherty, alias la Brenda di Beverly Hills 90210, ha avuto un cancro. Che l’ha fatta stare molto male. La Doherty, però, non si è mai vergognata della sua condizione, anzi, ha sempre documentato tutto sui social. Non solo per rendere partecipi i suoi fan, ma anche per far sentire quelli nella sua stessa condizione meno soli. Shannen Doherty non si è mai arresa ed è stata un esempio perfetto per tutti. Anche perché, come lei stessa ha ammesso, il cancro ha dato una nuova prospettiva alla sua vita. Qualche mese fa, comunque, quando aveva scoperto che la malattia stava regredendo, era stata felicissima. Oggi, però, ecco quel post che ha messo in allarme i fan. Il post che nessuno avrebbe voluto leggere. Continua a leggere dopo le foto

Cosa ha fatto sapere la bella attrice? Che le ultime analisi non sono proprio perfette. Anzi. In pratica il test a cui si è sottoposta per individuare la presenza di eventuali marcatori tumorali nel sangue ne hanno rilevato uno particolarmente elevato. La Doherty, però, vuole rimanere positiva: "Significa solo che vengo monitorata", ha scritto minimizzando per rassicurare i follower. La Doherty spiega che quel valore non sta per forza a indicare un ritorno della malattia ma può significare varie cose. "Rimango positiva e sto facendo il punto della mia vita. Questo certamente aiuta a mettere le cose in prospettiva e ti ricorda quello che hai imparato attraverso il cancro", ha aggiunto l'attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe.





"Come ho già detto cambia la tua vita in modi che nessuno potrebbe mai immaginare…", ha concluso. Il primo annuncio della malattia della Doherty avvenne due anni e mezzo fa: fu l'attrice stessa a rivelare di essere malata. Superò quel periodo difficile grazie al marito Kurt Iswarienko ma anche grazie ai suoi fan che non l'hanno mai lasciata sola. "Il cancro mi ha insegnato un diverso tipo di forza - aveva raccontato lo scorso ottobre a Life & Style magazine - Ora arriva da un luogo più vulnerabile e credo sia un bene. Mi sento graziata per essere in fase di guarigione e anche per aver avuto il cancro. Sono molto felice". Chissà come andrà a finire.

Shannen Doherty posta una foto sul web e tutti restano a bocca aperta. Le parole struggenti della ex Brenda di Beverly Hills 90210 stanno facendo piangere tutto il mondo. Cosa ha fatto sapere la star che, nel 2015, ha annunciato di essere malata di cancro. “Non ho avuto il week-end libero”