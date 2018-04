Giusto un paio di giorni fa tutti a tessere le lodi di Chiara Ferragni che, a soli 10 giorni dal parto, sfoggia un fisico impeccabile. Giusto una settimana fa, tutti a fare i complimenti a Chiara Ferragni che, apparsa in una delle nuove puntate di Emigratis, è stata gentile e generosa con quegli scrocconi di Pio e Amedeo. Ma c'è un'altra sfaccettatura di Chiara che, finora, era rimasta nascosta. E menomale, perché la compagna di Fedez da poco diventata mamma non esce un granché bene da quel siparietto social che sta già facendo il giro della rete. Siamo abituati a vedere foto e video del loro quotidiano, ma mai lei era stata così smaliziata. E sboccata, concedetecelo. Il filmato in questione è stato pubblicato dal rapper, anche lui da sempre super social, ma da quando fa coppia fissa con la Ferragni ancora di più. Senza addentrarci in quella strada senza uscita che è la privacy al giorno d'oggi, nell'era dei social, e i limiti che andrebbero fissati, sulle prime il filmato condiviso da Fedez sembra quello dell'ennesimo quadretto familiare ma a un evento pubblico. (Continua dopo la foto)

A tavola, circondati da altre persone, probabilmente in un locale. L'obiettivo del cellulare è puntato su di lei, Chiara, di fronte allo specchio alle prese con la delicatissima operazione di mettersi il rossetto. Con la fotocamera del telefono, per giunta, quindi ancora l'impresa è ancora più difficile. Lui, Fedez, pensa bene di riprenderla ma anche di infastidirla. E così, proprio durante quel momento fatidico, inizia a fare i dispetti e a muoverle la mano con cui la Ferragni sta cercando di non fare errori fatali. A quel punto la fashion blogger ha una reazione che, davvero, non ci aspettavamo. Si gira e, mentre lo fulmina con lo sguardo, gli dice: "Amore, se lo fai ti stacco il ca...". (Continua dopo le foto)

Royal Family 👑 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Apr 2, 2018 at 9:58 PDT

Parole testuali (e irripetibili). Tanto che il suo stesso fidanzato rimane sorpreso, anche se resta un mistero il perché abbia voluto condividere con i fan questo siparietto che ha rinominato ironicamente 'royal family'. E viene subito da dire 'bonjour finesse, Chiara', come si legge tra i numerosi commenti piovuti sotto al filmato (che comunque ha raggiunto più di 1.600 like e un'infinità di messaggi del tipo "grande Chiara!", "Adoro!"). "Che finezza, complimenti", si legge. E ancora: "Io veramente basita"; "Direttamente da Oxford" e "Chiara la gravidanza ti ha cambiato". Quello che non cambia, invece, almeno a casa Ferragni-Lucia, è questo dover mostrare sempre tutto, anche momenti, come questo, che sarebbe meglio restassero privati. Ma evidentemente ai fan piace anche questo, altrimenti non ne staremo parlando, non vi pare?

