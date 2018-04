"Forse è la prima volta che posa di fronte all'obiettivo senza trucco". Quando si dice 'oltre al danno, pure la beffa'. La nota modella viene arrestata e, appena viene diffusa la sua foto segnaletica, l'ironia in rete corre alla velocità della luce. In effetti fa caso vederla totalmente al naturale, coi capelli in disordine e senza la minima traccia di make up sul volto, come siamo abituati a vederla in passerella. Ma la notizia è che è finita in manette. Proprio lei, che è giovanissima oltre che con una carriera in ascesa, si sarebbe fatta beccare in possesso di marijuana. A riportare il fatto, che risale a qualche settimana fa, è il solito informatissimo Tmz, secondo cui la splendida indossatrice finirà sotto processo. È già stata rilasciata la modella in questione, ma ha comunque passato alcune ore in prigione, si legge sul sito. Gli agenti l'avrebbero fermata a Muscogee County, in Georgia, lo scorso 17 marzo, durante i festeggiamenti di San Patrizio. Festeggiamenti che si sono conclusi alla stazione di polizia per l'Angelo di Victoria's Secret in questione, nonché modella apparsa già in copertina sulle riviste del settore più famose al mondo. (Continua dopo la foto)

Noi la conosciamo come Maggie Laine, ma stando a quanto trapelato, il fermo di polizia è stato effettuato sotto il nome di 'Maggie L. Vitelli'. Ventuno anni, Maggie ha debuttato al Victoria's Secret Fashion nel 2016, ma si è anche fatta notare sulla passerella dello scorso anno a Shanghai, in Cina, oltre che sulla cover di vari numeri internazionali di Elle. In un'intervista a Vogue Italia, la modella aveva confessato che il suo sogno era quello di percorrere la pista del Victoria's Secret, approdare sulla copertina di Sports Illustrated e diventare un fisioterapista. La modella è sotto contratto per la IMG Models Agency, che ha rappresenta 'nomi top' come quelli di Gigi Hadid, Ashley Graham e Gisele Bündchen.

Il 17 marzo, riporta Tmz, Maggie sarebbe stata trovata in possesso di marijuana e, siccome in Georgia la marijuana non è legale come in altri stati come la California, è finita in arresto. Pare che avesse con sé meno di un'oncia (28 grammi) di erba. Stando a quanto trapelato, il fermo è durato poche ore: la 21enne è stata presto rilasciata, anche se la sua foto segnaletica ha fatto subito il giro del web. In Georgia, il possesso di un'oncia o meno è considerato un reato minore e, in caso di condanna, ce la si può cavare con una multa di circa 1.000 dollari. Per il possesso superiore ai 30 grammi, invece, scatta il reato penale quindi, se ritenuti colpevole, i trasgressori possono essere condannati anche a 10 anni di prigione.

