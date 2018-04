La scomparsa di Fabrizio Frizzi è stata un fulmine a ciel sereno per il pubblico che lo seguiva tutte le sere su Rai Uno. La notizia della morte del conduttore nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo, infatti, ha lasciato tutti senza parole. Frizzi aveva 60 anni e lo scorso ottobre era rimasto vittima di una ischemia prima di una puntata dell'Eredità. Le sue condizioni erano sembrate subito gravissime ma era riuscito con forza e coraggio a riprendersi discretamente, tanto da tornare in tv dopo appena una manciata di settimane. In tutti questi mesi, nonostante le cure e le terapie a cui si sottoponeva, aveva scelto di continuare a lavorare a L'Eredità, "anche se spesso sento le gambe fiacche", scherzava con la consueta autoironia. Ai telespettatori dispensava gentilezza, educazione e simpatia. Fabrizio Frizzi ha lasciato un grande vuoto, soprattutto in Carlotta Mantovan e la piccola Stella, moglie e figlia del conduttore. Tra i migliori amici della famiglia Frizzi c'erano Carlo Conti, che prese il posto di Fabrizio all'Eredità durante la convalescenza e la moglie Francesca Vaccaro. (Continua a leggere dopo la foto)

E proprio lei, sul suo account Instagram, ha voluto lasciare una dolcissima dedica alla moglie di Fabrizio Frizzi. In questi giorni di dolore e commozione, Carlotta Mantovan ha mostrato una compostezza e una grande forza. Ai funerali del celebre conduttore, vestita di nero, si è lasciata abbracciare, ha stretto mani e ascoltato le parole di chi conosceva e amava Fabrizio Frizzi, senza scomporsi mai, affrontando tutto con coraggio, per amore della sua bambina, la piccola Stella, nata dalle nozze con il presentatore. Francesca Vaccaro, molto legata alla coppia, anche per il fatto che Conti e Frizzi erano molto amici, su Instagram ha voluto lasciare un messaggio d'affetto per Carlotta. (Continua a leggere dopo le foto)

''In questi giorni non faccio altro che pensare alla forza e al dolore composto di una gran donna. - ha scritto la moglie del conduttore de I migliori anni - Quanto assurda sarebbe la vita se non ci fosse Dio, conforto di tutti noi. Carlotta ti voglio bene''. La frase è accompagnata da una foto che ritrae un grande cuore rosso. Il post della moglie di Carlo Conti è stato commentato da tanti fan. ''Bellissima messaggio....Dio è l'unico ci può aiutare ad accettare la perdita di qualcuno...ma nn soltanto si questo...ma in tutto ciò che bisogna affrontare nella vita''; ''Siamo dispiaciuti tutti noi ogni giorno che passa...immaginiamo l'immenso dolore della sua famiglia e della dolce Stellina che improvvisamente non vede più il suo papà''; ''Siete davvero delle persone stupende ad aver conosciuto una persona come Fabrizio! Forza e coraggio siamo con voi!'', sono solo alcuni dei messaggi lasciati sul post di Francesca Vaccaro.

