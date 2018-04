Si conoscono da moltissimi anni, Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Bracconeri hanno condiviso per molto tempo lo studio di Forum, proprio come in una famiglia. Ma anche nelle famiglie più affiatate ci sono scontri e non sempre si va d’accordo su tutto. E così tra i due ex colleghi è nata una diatriba tutta social che ha visto come campo di battaglia Twitter. Il motivo del contendere? Il cibo. Sì proprio così, il dissidio riguarda una delle polemiche che accompagnano ogni anno il periodo pasquale, ovvero se mangiare o meno l’agnello come da tradizione. Polemica che coinvolge tutti senza esclusione di colpi, dai negozianti che li espongono fino al privato delle singole famiglia. Ovviamente nell’epoca dei social tutto ciò inevitabilmente si trasferisce su internet. Proprio nel giorno di Pasqua su Twitter si è scatenato un vero e proprio siparietto tra Rita e Fabrizio che aveva twittato: "Devo dire che l’agnello è buono ma un po’ pesante… forse ho esagerato!!! Stasera pure al forno con patate". Apriti cielo. Questo tweet non è affatto passato inosservato e immediatamente è arrivato il commento dell’ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi (continua dopo la foto)

La conduttrice di Ieri Oggi Italiani notoriamente è vegana, ovvero non mangia animali di nessun tipo e neanche i loro sottoprodotti: pertanto niente carne, pesce né tantomeno uova, latte e formaggi. Una scelta radicale e molto consapevole. Data questa premessa si può immaginare come abbia preso il post di Bracconeri. "Ma come cavolo si fa a mangiare un agnellino? Non potevi lasciarlo vivere? Non avevi proprio niente altro da mangiare??????" ha scritto la presentatrice a cui Bracconieri ha risposto obiettando il rispetto delle regole a casa di altri: "Quando si va in casa di altri io rispetto le loro regole, non l’ho ucciso io l’agnello e neanche loro, io rispetto gli animali non li tratto male MA NON HO MAI DETTO CHE NON LI MANGIO,nessuno si lamenta dì cavallette o lombrichi che ora ci hanno imposto,non sono sempre animali?". (continua dopo le foto)

Devo dire che l’agnello è buono ma un po’ pesante....forse ho esagerato!!! Stasera pure al forno con patate. — Fabrizoo (@braccoofficia) 1 aprile 2018

La discussione a quel punto è finita su cavallette e lombrichi con la dalla Chiesa che nega l'uso diffuso: "Dai, Fabri, non ti arrampicare sugli specchi… lombrichi o cavallette non li mangia nessuno. Gli agnellini vengono sgozzati per una tradizione che dovrebbe invece essere di pace. Tu sei una persona buona e sensibile. Non è da te…" e l'amico che, invece, parla di simposi per divulgarne il consumo: "Come non li mangia nessuno??? Ma se fanno feste e simposi per divulgarne il consumo!! Rita in 30 anni quante volte abbiamo mangiato insieme? Mi hai visto mangiare non dico abbacchio MA CARNE IN GENERALE? Solo una volta a Palermo il panino con la milza ….SBAGLIO?". Poi decidono di chiudere la questione e Bracconeri che la getta anche un po' in politica: "Io sono convintissimo, non posso dire di non aver MAI mangiato agnello come spigole o tonno, ma da qui a farne una lotta di inciviltà per chi fa ciò che la legge consente mi sembra esagerato, È LO STATO CHE DETTA LE REGOLE, e noi semplicemente NON ABBIAMO UNO STATO!".

Ti potrebbe interessare anche: “Ilary è furiosa”. Gf Nip: guerra aperta con la D’Urso. Tra le due conduttrici è scoppiato il caos e la Blasi non sta di certo a guardare: “Quel gesto di Barbara è gravissimo”