Una rissa dietro le quinte di Ballando con le stelle? L’indiscrezione infiamma il pubblico. La quarta puntata della trasmissione condotta da Milly Carlucci è iniziata con un omaggio a Fabrizio Frizzi, l’amatissimo presentatore morto il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale. Milly Carlucci aveva detto di non sentirsi pronta a condurre lo show ma dai piani alti la decisione è stata che tutto andasse avanti come di consueto. Ma non poteva certo mancare un pensiero per il conduttore che, tra le altre cose, è anche stato concorrente dello show. "È venuto a mancare un fratello… qui c'è solo una parte delle persone che hanno lavorato con lui – ha esordito la Carlucci con la voce rotta dal pianto - Quando mercoledì siamo arrivati dopo il funerali ci siamo guardati negli occhi e ci siamo domandati ‘come faremo ad andare in onda?’”. E ha aggiunto: “Il primo sentimento è quello di non andare in onda, ma abbiamo un dovere anche verso di voi. E allora ci siamo stretti e anche col direttore Orfeo, che è venuto a supportarci, abbiamo deciso di andare avanti”. Poi lo show ha avuto inizio. Ed è subito scattata l’indiscrezione. Continua a leggere dopo la foto

Sembra infatti che poco prima dell'inizio della diretta ci siano state scintille tra Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova, protagonista insieme alla compagna Rocio Munoz Morales come ballerino. “Vogliamo parlare della rissa che c’è stata dietro le quinte a #BallandoConLeStelle poco prima dell’inizio?” ha scritto Davide Maggio su Twitter poco dopo l’inizio della trasmissione. Maggio non ha aggiunto dettagli ma il suo tweet ha scatenato la curiosità di tutti. Ma, lì per lì, non ci sono stati commenti a caldo dei due protagonisti di questa presunta rissa. Ma c’è un tweet di Selvaggia Lucarelli che commenta il ballo di Raoul Bova e della sua compagna. Beh, no, non si può dire che sia un complimento… “Oh, Raoul Bova balla meglio di come recita. #BallandoConLeStelle” scrive la Lucarelli. Se la rissa abbia avuto luogo veramente non si sa, dal momento che non ci sono state conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Continua a leggere dopo le foto

Il sito Trashitaliano conferma che vari testimoni hanno assistito nel backstage a una serie di minacce fisiche e verbali tra i due. Quel che è certo è che la Lucarelli e Bova hanno già avuto dei “precedenti”. Era il 2014 quando la Lucarelli aveva scritto a Raoul Bova una lunga lettera nella quale commentava la separazione dalla ex moglie. La posizione assunta da Selvaggia Lucarelli su Libero era stata piuttosto dura nei confronti dell’attore: “Raoul, io te lo devo dire. La tua ex suocera è stata un po’ dura nel darti sonoramente dell’incapace. Parla, nella lettera, di ‘meriti inesistenti’. Ora, io non so come dirtelo Raoul, ma dopo aver chiesto il divorzio da tua moglie, prima che un giorno si decida a scriverti una lettera pure la madre di Virzì o una nipote di Bertolucci, sarebbe bene che decidessi pure il divorzio dal cinema. Fallo, prima che sia troppo tardi. Qui, la tua ex suocera, dietro a un’apparente spietatezza, ti lancia un salvagente. Ti impone una riflessione. Hai recitato in Scusa se se ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare e mai uno Scusate se non so recitare agli spettatori. Non t’è venuto il sospetto d’essere un tantino cane neppure quando ti hanno fatto doppiare Bolt, un eroe a quattro zampe. Niente. Ti sei ostinato a proseguire la carriera d’attore”. E questa è solo una parte di quella lettera. Se la prese, Bova, allora. Chissà cosa è successo dietro le quinte sabato sera… Sarà stata quella vecchia lettera a far scoppiare il putiferio?

Frizzi, a Ballando con le stelle Milly Carlucci “si lascia andare”. Prima di dare il via ai giochi la conduttrice ricorda l’amico scomparso ma non riesce a trattenersi e scoppia a piangere. Quel che è successo durante la quarta puntata dello show è da brividi. Pubblico incredulo