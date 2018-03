"10 days postpartum". Così Chiara Ferragni scrive sotto allo scatto che la immortala, appunto, dieci giorni dopo aver dato alla luce il suo primogenito, Leone Lucia. Che è già una baby star di Instagram anche se ha meno di due settimane. Ma nello scatto che, udite udite, ha collezionato ben presto quasi 600mila like e commenti infiniti, mamma Chiara è sola. E che mamma sexy che è, nonostante sia passato così poco tempo dal parto! La fashion blogger italiana più famosa e influente nel mondo ha lasciato i suoi follower (che sono più di 12 milioni) letteralmente senza parole. Leone è nato lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà. Un po' in anticipo rispetto ai programmi. E i novelli genitori non hanno perso tempo: hanno raccontato passo passo la loro nuova vita da genitori. Quindi la prima uscita a tre, la visita dal pediatra, l'allattamento, l'incontro con i quattro nonni e con zia Valentina, che è subito volata a Los Angeles per conoscere il nipotino. E non hanno mancato nemmeno di rendere protagonista di post e storie anche la cagnolina Matilda, che pare soffra di gelosia da quando è arrivato il piccolo Leone. (Continua dopo la foto)

Tornando alla mamma, a vedere la foto è innegabile che la Ferragni sia tornata già in formissima. Top a canottiera attillato grigio e pantaloni a vita alta beige (più gli immancabili accessori super fashion: collana d'oro, occhiali da sole neri e tracolla Louis Vuitton): è uno splendore Chiara. Fisico al top e décolleté da urlo. I fan si erano già accorti del suo seno ora esplosivo durante uno dei filmati in cui la Ferragni allattava il suo cucciolo. "Da quando Chiara Ferragni ha delle belle te**e". ''Che tette!''; ''Ma quelle da dove le hai tirate fuori?'', commentavano i follower della fashion blogger qualche giorno fa. La stessa Chiara, tempo prima di partorire, era orgogliosa delle nuove forme. Lei, fisico esile e filiforme, ha sempre avuto il seno piccolo prima della gravidanza. (Continua dopo le foto)

Mama days 🤱🏼 #AmericanDays Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Mar 31, 2018 at 1:58 PDT

10 days postpartum 💪🏻 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Mar 30, 2018 at 9:50 PDT

Questo nuovo scatto, senza Fedez o Leone o Matilda, è un'altra prova del 'lato A' lievitato grazie all'allattamento, oltre che del super fisico che, a meno di due settimane dal parto, sfoggia Chiara. I commenti, è ovvio, sono arrivati a pioggia. Migliaia le battute sulle sue 'nuove' forme e i complimenti sul suo personale davvero impeccabile ma, come sempre, è arrivata puntuale anche qualche critica. Il tema del rapporto col corpo, soprattutto dopo una gravidanza, è delicato, si sa. Ma lei ormai c'è abituata, non risponde mai. Nemmeno a chi la rimprovera per la troppa esibizione del figlio e della sua intimità. La 'Ferragni filosofia', d'altronde, era stata già resa nota mesi fa, quando aveva ancora il pancione: "Posto tutto ciò che mi fa sentire bene e felice".

