È nota per la sua bellezza e per le sue intemperanze. Da quando Naomi Campbell è apparsa sulla copertina, la prima della sua carriera, di Elle nel 1986 è rimasta una star incontrastata. La sua bellezza le ha regalato il soprannome di Venere nera ed è stata inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo. Ha saputo sfruttare così bene la sua immagine da poter vantare a 47 anni un patrimonio di 60 milioni di dollari. Ma Naomi è famosa anche per le sue intemperanze e i suoi colpi di testa. Camere d’albergo distrutte, amori turbolenti, e botte alla segretaria, almeno così diceva la diretta interessata che si era beccata un telefonino in faccia. Ma adesso la super top britannica è entrata anche in un’altra classifica: quella delle star che ritoccano (male) le foto. Eh già, la Campbell è infatti finita nell'occhio del ciclone per un fotoritocco brutto, visibile, quanto inutile. La nota modella è diventata così protagonista di una polemica riguardo una suo foto, apparsa sul proprio canale Instagram. A causa di questo peccato veniale, i fan l’hanno aspramente criticata. (continua dopo la foto)

Naomi è stata accusata di aver usato Photoshop per rimpiccolire il naso. In questi giorni la modella ha postato un'immagine ravvicinata del suo volto. È bellissima, inutile dirlo: lineamenti, pelle d’ebano, occhi da cerbiatta, labbra carnose e poi? Un insolito nasino campeggia sul suo volto perfetto. Tanto che non sembra più lei, sembra che si sia fatta una rinoplastica. Questa cosa ha scatenando la reazione immediata dei numerosi fan, i quali si sono convinti la modella abbia modificato naso, occhiaie e simmetria del viso con il noto software di fotoritocco. Questo perché la pubblicazione dello scatto risale a qualche anno fa, di conseguenza gli utenti hanno subito individuato le modifiche digitali sull'immagine. (continua dopo le foto)





"Perché hai photoshoppato il naso rendendolo più piccolo? Nella foto originale è più grande", si legge tra i commenti. E ancora, c'è chi dice "Impeccabile, ma sei più bella con il tuo naso", mentre altri spiegano "è così triste che tu abbia photoshoppato le tue caratteristiche". La maggior parte dei commenti in cui si menziona Photoshop fa riferimento a una foto precedente, che i fan ritengono sia l'immagine originale, non ritoccata. E in effetti, la foto originale è di Francois Nars, inserita in un libro pubblicato nel 2016, in cui si nota una leggera differenza nelle caratteristiche del viso di Naomi Campbell, specialmente in relazione al naso che su Instagram appare effettivamente più sottile.

