Fabrizio Frizzi mancherà a tutti. Ai familiari, ovviamente, agli amici, ai colleghi e pure ai telespettatori, che infatti hanno affollato tanto la camera ardente, allestita nella sede Rai di viale Mazzini, quanto piazza del Popolo in occasione dei funerali del conduttore, celebrati mercoledì mattina nella chiesa degli Artisti. Il presentatore se ne è andato nella notte tra domenica e lunedì scorsi all'ospedale Sant'Andrea a seguito di un’emorragia cerebrale. Ha lasciato un vuoto immenso in tv, che era la sua seconda casa, e in questi giorni, anche sui social network, non si parla che di lui, tra post affettuosi, saluti, omaggi e fotografie varie. Non a caso, infatti, l'hashtag #FabrizioFrizzi è costantemente tra i trend topic. Pochi, pochissimi, sono coloro che non hanno affidato alla rete il proprio dispiacere per la morte improvvisa del conduttore, che era stimato e apprezzato dai personaggi del mondo dello spettacolo come dalla gente comune. Non c'è da stupirsi, nell'era del condividere tutto e in tempo reale. Non si contano i messaggi lasciati dai vip da quando la notizia della morte di Frizzi è diventata pubblica. E ancora oggi, a qualche giorno dalla scomparsa, continuano a circolare. (Continua dopo la foto)

Ma siccome il mondo è bello perché è vario e siccome non è obbligatorio condividere per forza i propri pensieri, c'è anche chi non se l'è sentita di esternare pubblicamente il rammarico per una perdita così grave. Tra questi c’è Alessandro Cattelan, il padrone di casa di EPCC, E poi c'è Cattelan. Niente di male, ognuno condivide quello che vuole, no? No, a quanto pare. Come se fosse un atto dovuto lasciare almeno un pensiero sulla scomparsa di Fabrizio Frizzi o in generale, quando accadono episodi che coinvolgono il Paese intero. Ebbene, è successo che un utente abbia preso male questa 'mancanza' di Cattelan e l’abbia 'rimproverato' di non aver dedicato un post al conduttore. (Continua dopo le foto)

"Sei l'unico che non ha scritto 2 righe per Frizzi, ma sempre e solo per la tua trasmissione! Mi sei calato...complimenti!", ha scritto su Twitter un follower al conduttore di E poi c'è Cattelan. Poco dopo, però, è arrivata la replica del diretto interessato. Che ha risposto così, secco: "Ieri non ho nemmeno scritto del compleanno di mia figlia, che padre degenere. Stupido io a pensare che esistano ancora cose che si possano vivere fuori dai social". A quel punto c'è stato chi l'ha pungolato ancora: "Visto che vivi e ci mangi con i social, che ti costava", ha scritto qualcuno. Provocazione a cui lo showman ha risposto con un telegrafico "no, sbagliato persona". E comunque, per la cronaca, durante la puntata di EPCC, Cattelan l'ha ricordato Frizzi. Non ha semplicemente sentito il bisogno di scrivere qualcosa sulla sua bacheca social.

Quell'abbraccio della moglie di Fabrizio Frizzi al funerale dice tutto. Centinaia gli abbracci sentiti, per dimostrare affetto e sostegno a Carlotta Mantovan nel giorno dell’addio, ma ce ne è stato uno che ha fatto venire i brividi tanto è stato commovente