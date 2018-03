Ai funerali di Fabrizio Frizzi, stroncato a 60 anni da un'emorragia cerebrale, c'erano Simona Ventura, Mara Venier, Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, Luca Giurato, Max Biaggi, Paola Saluzzi, Raffaella Carrà, Alba Parietti. Ancora, non hanno mancato di dare un ultimo saluto al conduttore gentile anche Massimo Ranieri, Paola Cortellesi, Eleonora Daniele, Cristina Chiabotto, Gigi D'Alessio, Vincenzo Salemme, Ivana Spagna, Gerry Scotti, Fiorella Mannoia, Leonardo Pieraccioni, Rita Bonaccorti, Max Giusti, Giorgia, Amadeus e Giovanna Civitillo, Luca Giurato, Stefania Orlando e Giancarlo Magalli. E, ovviamente, in prima fila c'erano Carlo Conti, Antonella Clerici, Milly Carlucci e Flavio Insinna, fratelli più che amici di Frizzi, che in chiesa hanno letto qualche passo, pur avendo la voce rotta e il volto rigato dalle lacrime. Erano tantissimi, insomma, i vip che mercoledì 28 marzo 2018, alle ore 12, si sono riuniti nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo, a Roma, in una giornata tristissima e di lutto profondo per il mondo della televisione italiana. Non c'era Barbara D'Urso, regina degli ascolti Mediaset. Ma avrebbe voluto esserci, come spiegato nell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Per motivi di lavoro, però, non è riuscita a spostarsi da Milano a Roma, dove si sono tenuti i funerali dell'amico Fabrizio. (Continua dopo la foto)

"Avrei voluto essere lì", ha però precisato Carmelita, che in questo periodo ha un'agenda fitta di impegni, visto che sta per tornare alla guida del Grande Fratello (in partenza il prossimo 23 aprile, ndr). Poi, certo, ci sono da mandare avanti anche Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Una grande assenza, questa della D'Urso, ma giustificata. Fabrizio, che come Barbara considerava la televisione una seconda casa, non se la sarà presa, ci scommettiamo. Diverso, invece, il caso di un altro vip che ai funerali voleva partecipare ma non gli è stato permesso. E si è quindi sfogato su Facebook, dove ha raccontato questo triste episodio avvenuto mercoledì mattina all'ingresso della chiesa degli Artisti. Era lì, ma gli avrebbero impedito di entrare per prendere parte alla funzione religiosa. E ovviamente c'è rimasto malissimo. (Continua dopo le foto)

Protagonista della vicenda il comico Gianfranco D'Angelo, che dopo il 'fattaccio' sul suo profilo Facebook scrive: "Quando un funerale diventa spettacolo e non ti viene permesso di entrare in chiesa per salutare un collega che ci lascia, allora consideri che si può essere vicini alle persone anche senza essere ripresi dalla tv: mi hanno respinto dicendo che era una cerimonia per pochi intimi. Lo showman, oggi 81enne, conclude il suo sfogo con un "no comment" e un "ciao Fabrizio, ti porterò sempre nel cuore". Il post di D'Angelo ha subito trovato l'appoggio di moltissimi sostenitori, che l'hanno invitato a non pensarci, perché tanto "Fabrizio sa".

