Capelli più corti e più biondi. Aida Yespica ci dà un taglio e cambia acconciatura. L'ex volto del ''Bagaglino'' ed ex concorrente dell'ultima edizione del ''Grande Fratello Vip'', dove aveva intrecciato un brevissimo flirt con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia, ha deciso di dare una svolta alla sua vita ed è partita proprio dai capelli. Aida si è affidata al suo stylist per un taglio di capelli deciso: via la chioma lunga, meglio una pettinatura che sfiora le spalle. Aida ha voluto mostrare sui social i vari passaggi anticipando la trasformazione in corso. Prima i suoi capelli lunghi e poi il primo taglio con la forbice e lei che mostrava sorridente i suoi capelli, poi passo dopo passo il risultato finale. Il nuovo taglio di capelli della Yespica piace ai fan: "Stai benissimo con questo nuovo look", si legge tra i tanti commenti. "Bellissima", le scrive un'altra ammiratrice. Mentre qualcuno ad Aida fa sapere: "Nooo i capelli. Comunque con questo taglio vedo una certa somiglianza con Alessia Marcuzzi ahahahaha identiche". (Continua a leggere dopo la foto)

Aida Yespica, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2, aveva raccontato il suo dramma di mamma costretta a vivere lontano dal figlio. Il piccolo Aron Ferrari è infatti andato a vivere a Miami, con il papà, dove studia, fa sport e ha la sua vita, ma vive lontano dalla mamma. Dopo il reality Aida è tornata a Milano dove ha ricominciato a lavorare, ma ha ammesso di avere ancora bisogno di tempo per raggiungere la stabilità necessaria per essere indipendente e garantire tutto il necessario a suo figlio. ''Ero appena uscita dal Grande Fratello e il papà gli ha organizzato le vacanze con lui e mi ha fatto dare il bambino per pochi giorni. Sono andata a Miami a vederlo. Mi manca tanto, ma lui comunque sta bene là…''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Il mio progetto è quello di portarlo in Italia e farlo stare con me qui per sempre'', aveva confessato ai microfoni di Silvia. ''Lui (Matteo Ferrari, il padre di Aron) è sempre attento e preciso per quello che riguarda nostro figlio, nei confronti del quale adempie ad ogni suo dovere di papà, ma con me è diverso''. Poi aveva precisato: ''In passato ho dipeso economicamente da alcuni dei miei uomini, non voglio che accada mai più, perché prima o poi te lo rinfacciano e quella è una cosa terribile che non voglio più provare''. Ora Aida ha dato una svolta, e forse anche il taglio di capelli ha contribuito a darle una spinta in più per tornare a sorridere insieme al suo bambino.

“Altro che Jeremias!”. Paparazzata bomba: Aida Yespica proprio con lui. Annullate in un colpo solo le voci di una relazione col fratello di Belen e Cecilia. E ci sono le foto