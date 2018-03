Barbara D'Urso e il mistero di Instagram. La popolare conduttrice di ''Domenica Live'' e ''Pomeriggio Cinque'' è finita nell'occhio del ciclone per alcuni fatti legati proprio al suo account ufficiale del social delle foto. Il profilo di Carmelita è ovviamente seguitissimo - un milione e trecentomila follower - e la conduttrice aggiorna sempre con foto che documentano i sui programmi o la sua routine quotidiana. Ma ogni tanto anche lei, come tutti i comuni mortali, compie qualche gaffe e l'ultima delle sue riguarda proprio il suo account social. Ieri pomeriggio durante una nuova puntata di Domenica Live, Barbara D'Urso aveva precisato che: ''Su Instagram non seguo nessuno a parte Oprah, che è il mio mito''. Solo poche ore dopo, la sua dichiarazione è stata smentita ed è saltato fuori anche un altro nuovo follower: Cristina Parodi. Proprio lei, la rivale che ogni domenica affossa con i suoi picchi di share. Il 'segui' inaspettato è arrivato lunedì pomeriggio. La regina della domenica pomeriggio di Canale 5 ha premuto il fatale tastino sul profilo della regina della domenica pomeriggio di Rai 1. E ha deciso che quindi, a partire da questo momento, oltre alla 'Regina di tutti i media' Oprah, ci sarà anche Cristina ad "avere" la sua attenzione. (Continua a leggere dopo la foto)

Oggi che la battaglia degli ascolti tv è ormai vinta da Barbarella senza alcun margine per la collega. Ma così non è stato, quello di Barbara D'Urso è stato un clamoroso errore e, infatti, poco dopo il segui alla collega era magicamente scomparso. Anche in questa domenica appena trascorsa le sorelle Parodi sono state battute dalla conduttrice napoletana: Domenica In ha totalizzato 1.987.000 spettatori pari a uno share del 12.3% nella prima parte, e 1.632.000 spettatori pari a uno share dell'11.4% nella seconda parte dalle 15.57 alle 16.41. Su Canale 5, Barbara D'Urso ha invece raccolto 2.456.000 spettatori (14.5%) con la presentazione di 26 minuti, 2.806.000 (18%) dalle 14.29 alle 16.21, 3.178.000 spettatori (22.2%) dalle 16.25 alle 16.55. (Continua a leggere dopo le foto)

3.267.000 spettatori (23.1%) dalle 16.58 alle 17.56, 3.277.000 spettatori (21.7%) dalle 18.02 alle 18.31 e 2.584.000 spettatori (16.2%) con l’Ultima Sorpresa. Ma tornano alla gaffe social, non è la prima volta che la conduttrice napoletana toppa con il tasto segui. Qualche anno fa lo fece con Selvaggia Lucarelli, acerrima nemica verso la quale sono volate più volte querele e denunce. ''Amiche, io da mo' che ve lo dico. - aveva scritto la Lucarelli - Quando spiamo le bacheche di donne che vorremmo impalare lentamente e con dolore, tocca fare attenzione, che poi partono richieste di amicizia o ''segui'' per sbaglio. Tipo lei a me. (aivoglia a cancella' dopo)''.

