Fabrizio Frizzi ci ha lasciati dopo 40 anni di carriera e 40 anni di successi. Una morte inattesa, repentina, anche se si sapeva che il conduttore gentile non godeva di buona salute ultimamente. A ottobre scorso l’ischemia durante la registrazione di una puntata de 'L'Eredità' e per diverso tempo è rimasto ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Due mesi dopo il ritorno in tv, e qualche giorno fa la sua ultima intervista: "Combatto come un leone ogni giorno per vincere questa battaglia – diceva al settimanale Gente - Quando avrò finito, e speriamo finisca bene, potrò raccontare". Il 26 marzo mattina, poi, il dramma: se l'è portato via un'emorragia cerebrale. Tantissimi i vip e le persone comuni che hanno voluto salutare Frizzi un'ultima volta, all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Tra loro, ovviamente, anche Rita Dalla Chiesa, la prima moglie di Fabrizio. Per anni compagna di Frizzi (l'amore era iniziato nel 1982 dietro le quinte di Tandem, ndr), la conduttrice, 70 anni, è diventata sua moglie nel 1992. Il matrimonio, chiacchieratissimo all'epoca per la differenza di età, è poi finito nel 1998. (Continua dopo la foto)

A caldo, intervistata da Sky Tg24 di fronte all'ospedale romano dove è morto l'ex marito, Rita aveva cercato di sfuggire ai microfoni, tanto era la commozione. Sconvolta, provata dal dolore e nascosta dietro gli occhialoni da sole neri, aveva tagliato corto. Lo storico volto di Forum si era limitata a dire che "Fabrizio Frizzi mancherà a tutti". Ma nella notte è arrivato lo sfogo. Dapprima su Twitter la conduttrice ha iniziato a condividere, uno dopo l'altro, i ricordi più belli degli amici e degli spettatori di Frizzi. Poi si è 'spostata' su Facebook e lì, sul suo profilo, ha scritto di suo pugno: "Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, perché’ dovrei scrivere il tutto. E il tutto, stanotte, preferisco, tenermelo dentro". (Continua dopo le foto)

È un dolore immenso quello di Rita, che preferisce però tenere per sé certi pensieri. D'altronde lei e Fabrizio, ai tempi della loro storia d'amore, erano considerate una delle coppie più discrete riservate dello show-biz. I funerali di Fabrizio verranno celebrati mercoledì 28 marzo alle ore 12 nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo, a Roma. Martedì, invece, è stata aperta la camera ardente, allestita nella sede Rai di viale Mazzini 14. Resterà aperta dalle ore 10 alle ore 18, ma è dalle 6, dall'alba quindi, che si è formata una lunga fila di persone che vogliono omaggiare il conduttore galantuomo, quella persona per bene che entrava nelle case degli italiani con il sorriso e con garbo. Ha proprio ragione Rita Dalla Chiesa: Frizzi mancherà davvero a tutti.

