Fabrizio Frizzi è morto. Aveva 60 anni appena compiuti (a febbraio), si era da qualche tempo – o almeno così sembrava – ripreso dall’ischemia che lo aveva colpito a dicembre 2017 mentre registrava una puntata de L’Eredità e, dopo un periodo di assenza durante il quale era stato sostituito dall’amico e collega Carlo Conti, era tornato. Tutti felicissimi. Perché Fabrizio Frizzi, che aveva esordito poco più che ventenne negli anni ’80, era molto amato. Perché era gentile, garbato, sorridente, esprimeva quella gratitudine di stare al mondo che in pochi manifestano. Era uno rispettoso, non era mai eccessivo e non si sentiva superiore. Era uno speciale. E quanto è iniziata a circolare la notizia della sua morte, ci siamo rimasti tutti male. Perché Fabrizio Frizzi era un po’ come uno di casa. Uno che era cresciuto con noi. Ed è un vero peccato che quell’emorragia cerebrale sia stata fatale. Avremmo visto volentieri altre mille, ma che dico, diecimila, puntate de L’Eredità. E avremmo diecimila volte ancora apprezzato il garbo che aveva verso i concorrenti. Ma indietro non si torna e la realtà – da accettare – è triste. Continua a leggere dopo la foto

Fabrizio Frizzi lascia la moglie Carlotta Mantovan, conosciuta a Miss Italia quando lei aveva solo 17 anni, e la figlia Stella di 5 anni. Tra Fabrizio e Carlotta c’erano 25 anni di differenza ma il loro, era un amore “travolgente” che durava da tantissimi anni. La scomparsa del conduttore, venuto a mancare all’ospedale Sant’Andrea di Roma, è una vera tragedia per le donne della sua famiglia. Ma chiunque ha sofferto della sua dipartita. I familiari, i colleghi, la gente normale che non lo conosceva di persona ma che ha comunque la sensazione di aver perso uno di casa. I colleghi della Rai, nella giornata di lunedì, non hanno lavorato e infatti il palinsesto della rete è cambiato completamente ma nessuno se la sentiva di ridere e scherzare e fare come se nulla fosse. Continua a leggere dopo le foto

Tantissimi i messaggi di cordoglio di colleghi di Frizzi che sono arrivati. Uno degli ultimi è quello di Milly Carlucci. I due furono una delle coppie più di successo della Rai. Ve li ricordate quando il sabato in prima serata presentavano Scommettiamo che…? La Carlucci ha condiviso il suo dolore su Facebook, con i suoi fan: "Sento uno strappo al cuore e non riesco a parlare, Fabrizio era e sarà sempre il mio fratellone - ha scritto - Chiedo scusa ma non ce la faccio a parlare. Lo farò quando riuscirò a metabolizzare questo immenso dolore, non riesco ad accettare questa ingiustizia. Il mio pensiero va a Carlotta a Stella, a Claudio e a tutta la sua famiglia".

