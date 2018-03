Fabrizio Frizzi la notte scorsa se n'è andato a causa di un'emorragia cerebrale. Ha lasciato la moglie Carlotta e la figlioletta Stella di quasi cinque anni. Ha combattuto fino all’ultimo come un leone. Perché quando era il momento di tirare fuori il carattere lo tirava fuori. E la battaglia contro la malattia, la battaglia per la vita, era troppo importante: per la figlia Stella ("una missione per cui vivere") e la moglie Carlotta Mantonva, conosciuta nel 2001 durante Miss Italia e sposata nel 2014 un anno dopo la nascita della loro bimba. Invece è morto a 60 anni. Li aveva compiuti il 5 febbraio e anche in quell'occasione aveva sottolineato che la lotta contro il male non era finita. Quel malore che lo aveva colpito a ottobre negli studi del quiz L'eredità era suonato come un campanello d'allarme: il ricovero, una serie di esami, le terapie, poi il ritorno su Rai1, al timone di nuovo dell’Eredità. "Sto combattendo, non è ancora finita. Ogni tanto, com'è normale, qualche momento di sconforto può esserci'', spiegava ''ma l'affetto della famiglia, del pubblico e degli amici è una luce che illumina tutto. La vita è meravigliosa''. (Continua a leggere dopo la foto)

I messaggi di cordoglio intanto si sono susseguiti fin dai momenti successivi all'annuncio della morte. E tutta la programmazione Rai - ma anche Mediaset - ha reso omaggio al protagonista di tante trasmissioni di successo. Alcuni tra i suoi colleghi hanno chiesto di non andare in onda: su Rai2 sospeso il programma ''I Fatti Vostri''. "Spero ci capirete se oggi non ce la sentiamo di andare in onda", ha scritto il conduttore del programma Giancarlo Magalli. Rinviato anche "Detto Fatto", il programma che va in onda su Rai Due nel primo pomeruggio: "Elegante, solare, onesto, diretto, gentile... Unico - il messaggio della conduttrice Caterina Balivo -. Oggi Fabry non andiamo in onda... oggi nessuno ce la fa a lavorare in tv. Ti vogliamo bene, ma tanto. #RIP".

Tra i tantissimi messaggi che sono stati pubblicati sui social spicca quello di Matteo. Un ragazzo comune, come tanti altri, che aveva dato il benvenuto a Fabrizio quando era sbarcato su Facebook: "Arrivò su Facebook nel 2010. Gli scrissi due righe giusto per dargli il benvenuto. E per dirgli che per me sarebbe stato sempre lo sceriffo Woody di Toy Story. Il giorno dopo, lui rispose così", ha twittato Matteo pubblicando lo screenshot della conversazione con il conduttore dell'Eredità_ "Grazie Matteo! E allora ti dico che 'sono il tuo vicesceriffo preferitooo!'. Un abbraccio, Fabrizio", era stata la risposta di Frizzi al benvenuto del giovane.

