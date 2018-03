Da poco era riuscita finalmente a raggiungere il suo obiettivo. Dopo aver vissuto una vita intera in un corpo che non sentiva suo, dopo anni di confusione la nota star del reality Caitlyn Jenner sta affrontando una battaglia ancora più difficile, una sfida che mette in discussione la sua intera esistenza. Aveva fatto scalpore la sua scelta di cambiare sesso, nata con il nome di William Bruce, ha avuto una vita molto intensa. Come uomo è stato campione olimpico del decathlon ai Giochi di Montréal 1976, nonché detentore del record mondiale della specialità dall'agosto 1975 al maggio 1980. Patrigno di Kourtney, Kim, Khloe e Rob Jr Kardashian e padre biologico delle sorelle Jenner (Kendall e Kylie), nel 2015, all'età di 66 anni, ha completato il suo percorso di transizione al sesso femminile, documentando il tutto attraverso un documentario dal titolo I Am Cait. È stata una delle personalità più famose che hanno parlato apertamente della loro transizione verso il sesso opposto. Oggi, la star della tv americana ha fatto una rivelazione shock: sta combattendo contro un cancro alla pelle. (continua dopo la foto)

Caitlyn ha infatti condiviso sui social una foto che ha lasciato i fan senza parole, nella quale ha mostrato una grossa ferita sulla punta del naso, definendola semplicemente un danno creato dai raggi solari. La Jenner, che oggi ha 68 anni, ha rivelato di aver rimosso una macchia solare dal viso. La star americana ha postato un’immagine in cui appare in primo piano senza make-up con indosso un accappatoio, i capelli sciolti e una grossa ferita rossa sul naso. Nella didascalia ha scritto: "Recentemente ho dovuto rimuovere i danni del sole dal mio naso. Per favore usate sempre la crema solare", consigliando a tutti di usare sempre la crema solare per evitare di andare incontro a problemi simili. (continua dopo le foto)





Sebbene Caitlyn abbia minimizzato, facendo vagamente riferimento solo di alcuni "danni", alcune persone a lei vicine avrebbero parlato di carcinoma basocellulare canceroso, uno dei tumori più comuni negli Stati Uniti. Di solito non è una malattia mortale ma non di rado i trattamenti arrivano a sfigurare la pelle, proprio come è capitato con il naso di Caitlyn. Per fortuna la donna potrà coprire la ferita con degli appositi fondotinta e correttori ma i fan non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi. A questo punto, non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti per capire quali sono le sue condizioni di salute.

