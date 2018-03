"Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a me", ha detto Cristina Chiabotto nel salotto di Silvia Toffanin, parlando della fine della lunghissima storia d'amore con Fabio Fulco, durata ben 12 anni. Poco prima dell'intervista di Cristina a Verissimo, Fulco aveva spiegato il suo dolore: lui voleva una famiglia, lei no e questo ha reso inconciliabili le loro rispettive prospettive di vita. È stata Cristina, quindi, a lasciarlo, ma, assicura la ex Miss Italia, non lo ha fatto a cuore leggero: "Fabio è stato l'inizio in tutto. Ci siamo messi insieme che avevo 19 anni ed ero piccola. Oggi sono ancora giovane ma è successa in me una trasformazione come donna, un'evoluzione". Pochi dopo tanti anni d'amore avrebbero scommesso sulla fine della relazione tra la Chiabotto e Fulco, ma "non c'era più l'incastro", ha spiegato lei. Che ha poi ribadito che è ora di ripartire: "Sto toccando il fondo, ma mi sto rialzando. Ora voglio emozionarmi". Il gossip, in realtà, la vuole già 'ripartita'. (Continua dopo la foto)

È scoop recente del settimanale Oggi, infatti, che la ex reginetta di bellezza sia corteggiata da uno spasimante la cui identità non è stata svelata. ''Gira voce che la bella Cristina Chiabotto, archiviata la lunga relazione con lo storico fidanzato attore Fabio Fulco, stia cedendo all'insistente corteggiamento di un giovane uomo'', scrive Alberto Dandolo, che parla di un pretendente ''benestante e influente''. Vero, non vero? Non è dato saperlo. La certezza, che arriva dal profilo Instagram di Cristina, è che nonostante la delusione e le pene d'amore per l'addio al fidanzato storico, quindi un periodo poco felice, la Chiabotto riesce a essere sempre in splendida forma. (Continua dopo le foto)

Anticipa l'estate Cristina, che su Insatagram condivide la prima foto in costume da bagno, mostrando un corpo impeccabile. Una giornata in spa e l'ex Miss Italia sfodera tutta la sua sensualità con indosso un bikini rosso con reggiseno a triangolo con del tulle tono su tono e un tanga sgambato che nel laccetto laterale riprende le stesse decorazioni del pezzo sopra del costume. Seduta a bordo della piscina con i capelli sciolti e le lunghe gambe in primo piano, è così bella e sexy che i fan sono stati più che generosi con i like, che superano i 30mila. I commenti? Favolosa, Una dea, Bellissima e mai volgare, Meraviglia assoluta. Lei sì che ha già superato a pieni voti la prova costume (beata).

