Il mondo dello spettacolo stamattina si è svegliato con una notizia tremenda: Fabrizio Frizzi è morto. Il conduttore gentiluomo, volto storico dei programmi Rai più famosi e amatissimo dal pubblico per la sua simpatia e il suo modo di fare sempre garbato, mai sopra le righe, è stato stroncato da un'emorragia cerebrale all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Lo scorso febbraio aveva compiuto 60 anni, lascia la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella, 5 anni. Frizzi era stato colto da un malore a ottobre 2017, un'ischemia durante la registrazione di una puntata de 'L'Eredità' e per diverso tempo è rimasto ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. In quel periodo di degenza, l'ha sostituito l'amico e collega Carlo Conti alla guida della sua trasmissione. Lo stesso Conti che oggi non si capacita e che sui social lo saluta così: "Ciao fratellone". Con Frizzi e Antonella Clerici Conti aveva in mente di condurre la nuova edizione de 'I migliori anni', ma purtroppo non succederà. Fabrizio non ha fatto in tempo. A dicembre scorso era tornato alla guida de 'L'Eredità' e fece subito presente che stava ancora lottando e che, se mai fosse guarito, avrebbe raccontato per filo e per segno la sua malattia. (Continua dopo la foto)

Anche in un'intervista recentissima uscita solo qualche giorno fa l'aveva ribadito: "Combatto come un leone ogni giorno per vincere questa battaglia – diceva al settimanale Gente - Quando avrò finito, e speriamo finisca bene, potrò raccontare". È una giornata di lutto questa e non solo per la Rai, l'altra 'casa' di Fabrizio Frizzi: "Rai1 è diventata nel tempo la tua seconda casa, la tua seconda famiglia. E tu ci mancherai. Ci manchi già", si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla Rai. Numerosi i programmi anche Mediaset sospesi per la sua scomparsa. I colleghi del presentatore hanno raggiunto l'ospedale Sant'Andrea appena appresa la notizia per dare un ultimo saluto al grande Fabrizio. Impossibile nominarli tutti, così come è impossibile contare i messaggi di cordoglio e di addio lasciati sui social. (Continua dopo le foto)

Quanto dolore. "Sono bravo seguo le cure e ce la farò " Così mi ha detto giorni fa. Prego piangendo una persona perbene, un amico. #FabrizioFrizzi — Raffaella Carrà (@raffaella) 26 marzo 2018

Tra la miriade di tweer e post, c'è anche quello di Raffaella Carrà, che con Frizzi ha diviso il palco più di una volta negli anni. La Carrà l'aveva sentito da poco e ricorda su Twitter la loro ultima conversazione: "Sono bravo, seguo le cure e ce la farò". Questo quanto le aveva confidato Fabrizio soltanto pochi giorni fa. Parole che, oggi, suonano ancor più dolorose, strazianti. "Quanto dolore", aggiunge la Carrà, per poi concludere così: "Prego piangendo una persona per bene, un amico". Ma insieme a quello di Raffaella Carrà, come detto, sono centinaia i messaggi arrivati in queste ore per Frizzi. La camera ardente, comunica la Rai in una nota, sarà allestita martedì 27 marzo nella sede di viale Mazzini 14 a Roma dalle ore 10 alle ore 18. I funerali si terranno invece mercoledì 28 marzo alle 12 nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo.

"Devo farlo per mia figlia...". Le ultime parole di Fabrizio Frizzi. La malattia, il ritorno in tv e quella promessa per la sua piccola Stella