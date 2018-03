Si sapeva mesi prima che nascesse che il piccolo Leone Lucia sarebbe stato un fenomeno social, ma più passano i giorni, più il caso 'si allarga'. Il primogenito di Chiara Ferragni, fashion blogger e influencer, e Fedez, uno dei rapper italiani più famosi (anche se molti ignoravano che di cognome facesse 'Lucia') è venuto al mondo con qualche settimana di anticipo. È nato lo scorso 19 maggio, giorno della festa del papà, e sin da subito è stato considerato una celebrità, tanto che il suo nome, per un motivo o per un altro, ogni giorno fa il giro della rete. Le sue foto, poi, nemmeno a parlarne. E infatti sono già esplosi i profili fake attribuiti a Leone (o Leo, o Leoncino, o Baby Raviolo). Decine di account fasulli: i neo genitori hanno già chiesto ai rispettivi follower (Chiara ne ha12 milioni di Chiara, Fedez 5, mica bruscolini) di segnalare pagine sospette. Perché è sì già un reuccio di Instagram, ma non ha (ancora e per fortuna) un profilo a suo nome. Mamma e papà, però, che sono sempre stati super social a prescindere dal lieto evento, condividono in continuazione gli scatti e i video del loro cucciolo, aggiornando quotidianamente i fan. (Continua dopo la foto)

Una delle primissime foto pubblicate in ospedale, a Los Angeles, ha avuto lo stesso effetto di quelle di un royal baby. Chiara Ferragni come Kate Middleton: poco dopo aver postato lo scatto, è andata letteralmente a ruba la tutina che ha messo a Leone. D'altronde, dopo aver visto parte del guardaroba super glamour e ovviamente griffatissimo del bimbo, la curiosità di vedere come era vestito era alle stelle. Ed ecco, allora, Leoncino con un'adorabile tutina a righe bianche e rosse in stile marinaretto con il collo a contrasto. La tutina, firmata Petit Bateau, costa 30 euro e, neanche a starlo a sottolineare, ha registrato ben presto il sold out. Qualche giorno dopo, invece, per festeggiare la sua prima domenica di vita la mamma, la fashion blogger ha scelto un look più elegante che ha lasciato i fan senza parole. (Continua dopo le foto)

Sunday look #LeoncinoMio #6daysOld Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Mar 25, 2018 at 2:39 PDT





Dopo la tutina bianca e rossa, per il giorno di festa la Ferragni ha deciso di puntare su un outfit da damerino: un completino con una polo bianca a maniche lunghe, un gilet a righe bianche e azzurre e un pantalone blu e scarpine stampate. Per completare il tutto, ecco la ciliegina sulla torta, un papillon blu a pois bianchi. È il "Sunday look", scrive la Ferragni con tanto di hashtag #LeoncinoMio e #6daysOld. Pioggia di like (più di un milione e 200mila) e di commenti, tutti in adorazione. Insomma, a meno di una settimana Leone Lucia è già un fashion influencer. Certo, avendo un guardaroba pazzesco prima ancora di venire al mondo, era inevitabile che dettasse moda come i suoi genitori, ma forse sta superando anche le più rosee aspettative. Chissà se da grande apprezzerà, però...

