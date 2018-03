Pochi giorni fa Chiara Ferragni, 30 anni, e Fedez, 27, hanno lasciato il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, dove Leone è venuto al mondo lo scorso 19 marzo. E per la prima volta in tre hanno fatto rientro a casa. Con loro anche i quattro nonni, i genitori della fashion blogger e quelli del cantante, che qualche giorno prima avevano raggiunto gli Stati Uniti per assistere alla nascita del nipotino Leone.. Ad accoglierli, ovviamente, anche Matilda, il bulldog francese di Chiara, che ha il merito di aver fatto iniziare la loro storia d'amore. A pochissime ore dalla nascita il primo figlio di Fedez e Chiara Ferragni è stato presentato ufficialmente via social e ha almeno una dozzina di profili finti a lui dedicati. Le foto pubblicate da mamma e papà hanno messo in mostra anche la somiglianza del piccolino. La bocca è sicuramente quella del papà, mentre i capelli biondi sono quelli della mamma. I due postano di continuo Instagram story e foto della nuova vita con leone e l'ultimo video pubblicato da Fedez è stato sommerso di commenti. Ma cosa è successo? (Continua a leggere dopo la foto)

La coppia di neo genitori ha infatti deciso di postare un breve filmato in cui mamma Chiara allatta il piccolo Leone. Fin qui tutto bene, peccato che a dominare la scena sia stato anche Fedez che, a modo suo, ha deciso si allattare il cane. Matilda ha scelto papà Fedez per la 'poppata', scatenando le risate della coppia e soprattutto l'ironia dei tantissimi fan che, a onor del vero, si sono concentrati anche sul seno della Ferragni ben in vista. Anche il décolleté di Chiara, reso esplosivo dall'allattamento, ha infatti catturato l'attenzione dei follower. "Da quando Chiara Ferragni ha delle belle te**e?". ''Che tette''; ''Ma quelle da dove le hai tirate fuori?'', si domandano tantissimi fan della fashion blogger. (Continua a leggere dopo le foto)

Neanche a dirlo, l'ironico video fa impazzire la Rete e in meno di un'ora supera 1milione e 200mila visualizzazioni. Nei giorni scorsi la 30enne ha anche parlato di un lungo travaglio. ''Queste sono state le migliori lacrime che abbia mai pianto'' ha scritto la Ferragni nel suo post ''Questo è stato il momento in cui ho visto Leo venire alla vita: non ho mai provato un sentimento così forte''. La fidanzata di Fedez poi ha anche aggiunto: ''È stato un travaglio lungo ed estenuante e vivere questa esperienza con il mio amore accanto è stata la migliore motivazione. Continuo a piangere quando guardo questa foto perché significa il mondo. Ti amiamo tanto già piccolo Leoncino''.

“Ecco perché!”. Il mistero di Leone Lucia. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez è appena nato e di lui sappiamo già tutto, ma il suo ‘strano’ nome? Sembra un mistero, in realtà è molto più banale di quello che pensate