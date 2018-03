"Ammazza, ma sicuri che è lei?"; "Ma davvero? Che cambiamento!". E ancora: "Questa è Giulia? Ma cosa le è successo?". E questi sono solo alcuni dei commenti lasciati dai fan sotto la foto di quella che, a quanto pare, è la 'nuova' Giulia De Lellis. Sì, proprio l'esperta di tendenze della Casa del Grande Fratello Vip, già corteggiatrice di Uomini e Donne e, soprattutto, fidanzatissima di Andrea Damante, il tronista conquistato nello studio di Maria De Filippi. Peccato che i fan stentino a riconoscerla in una delle ultime foto apparse sul suo profilo Instagram che, per la cronaca, ora conta quasi 2 milioni e 500mila follower. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato un foto in primo piano e, pochi minuti dopo, molti fan si sono scatenati con i commenti. Che c'entra, Giulietta può comunque contare sull'appoggio dei suoi fedelissimi. Sotto al post, però, tra i messaggi in sua difesa, perché è sempre e comunque incantevole, addirittura "il massimo della bellezza", scrive qualcuno, ma anche moltissimi commenti velenosi, tra il serio e il faceto. C'è chi è convinto che abbia esagerato con i filtri di Photoshop nello scatto con un anello in primo piano e chi invece sostiene che non ha bisogno di cambiarsi i connotati. (Continua dopo le foto)

Insomma, in questo periodo, oltre a sparire dalla tv, la De Lellis sarebbe cambiata. Già, come mai dopo mesi di riflettori puntati, si sono improvvisamente perse le tracce di Giulietta? Dopo l’esperienza al reality condotto da Ilary Blasi, ha partecipato solo a Verissimo e al Maurizio Costanzo Show poi più nulla sul piccolo schermo. Un'assenza che, sui social, viene fatta spesso notare. Una fan, per dire, ancora non si rassegna di non averla visto da Barbara D'Urso. Assenza giustificata: ha trascorso un lungo e felice periodo negli Stati Uniti: "Siamo venuti qui per lavoro. Andrea doveva incidere un pezzo con un artista americano. Poi abbiamo colto l'occasione per girare un po' di città e vivere da turisti. Questo viaggio ci ha dato molto ma la consapevolezza di noi, del nostro amore c'era già a prescindere", ha raccontato a Diva e Donna. (Continua dopo le foto)

Con Andrea, comunque, tutto benissimo. Al settimanale l'influencer ha anche svelato che il fidanzato le ha dedicato una canzone per San Valentino: "Come ha scritto Andrea 'Nelle relazioni cresci come vegetali nell'orto, ci vuole pazienza, dedizione ma chi semina poi si gode il raccolto'. Ecco, noi l'amore lo vediamo e lo viviamo così, giorno dopo giorno". E i suoi progetti futuri, ora che è tornata in Italia? Sono molti, dice, così come sono molte le aziende che la vorrebbero come testimonial. Motivo per cui il matrimonio con Andrea può attendere: "Posso solo dire che quando mi vedrete un anello sulla mano sinistra potrò dirvi qualcosa in più. Ora ci godiamo la vita da fidanzatini. La proposta non è arrivata e se dovesse arrivare sarebbe ben accetta: ma lui sa già tutto".

“Oddio, ancora!”. Giulia De Lellis nell'occhio del ciclone: nel video social 'spunta' il dettaglio che fa infuriare i fan. Ma lei, senza vergogna, risponde così