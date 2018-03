Vista in anteprima la foto di Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show, Mara Venier ha sbottato sui social: "Molto rumore per nulla. Foto fatta oggi al Costanzo Show… Avete la faccia come il culo", ha scritto citando Shakespeare (non nella seconda parte della didascalia, si badi bene) su Instagram rilanciando il selfie che, almeno a prima vista, fa pensare alla pace fatta tra i due ex naufraghi. Lo hanno pensato in tanti, tutti forse, quando il selfie ha iniziato a circolare in rete. Ma come? Dopo tutto quello che è successo e dopo tutto quello che si sono detti Monte e la Henger adesso posano insieme e sorridenti? In realtà, a ben guardare, nella foto in questione ci sono anche Pio e Amedeo (che sono appena ritornati in tv con lo show comico Emigratis), quindi potrebbe anche essere una trovata del duo quella di riavvicinare Monte e la Henger. Sta di fatto che Mara non l'ha presa bene e infatti in risposta a chi le scrive "Allora ci avete presi per il culo", la Venier puntualizza "Ci hanno, no ci avete!". Insomma, zia Mara, che all'Isola è opinionista insieme a Daniele Bossari, non ha preso bene il selfie, almeno apparentemente, della pace. (Continua dopo la foto)

Un passo indietro per chi ha perso qualche puntata: da quando ha sollevato l'ormai famoso canna-gate, per circa due mesi Eva Henger ha riempito i salotti tv di Canale 5. Francesco Monte, invece, ha detto dal principio che non avrebbe partecipato ad alcuna trasmissione per parlare dello scandalo che lo ha travolto: il caso va affrontato in sedi più opportune. Di fatto, quindi, non c'è mai stato un confronto tra loro. Dopo tante polemiche, però, il chiarimento potrebbe finalmente essere arrivato. Il Maurizio Costanzo Show, difatti, ha riaperto i battenti e per la prima puntata è stato invitato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne. Eva, dunque, ha chiesto di poter partecipare per avere finalmente un confronto con lui. E così i due ex naufraghi si sono rincontrati proprio nel salotto di Costanzo.

E questo famoso selfie, allora, come si spiega? A smontare il caso (e tranquillizzare la Venier) ecco il marito della ex diva hard, Massimiliano Caroletti. Il produttore cinematografico ha rilanciato il selfie della moglie con Francesco Monte su Instagram e sottolineato che "Un sorriso non si nega a nessuno, anche a chi non ammetterà mai!". Una chiara frecciatina all'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che a quanto pare, nonostante il faccia a faccia con Eva nel salotto di Costanzo, non ha fatto dietrofont sulla sua posizione. Poi le precisazioni tra i commenti sotto al post: "Mi spiace che commentiate solamente senza aver letto ciò che ho scritto – scrive Caroletti rispondendo a un utente - Non è successo niente, ma non si nega un sorriso mai". E poi ancora: "Non è successo nulla, se non gentilmente posare per un selfie". Insomma, a quanto pare Pio e Amedeo hanno provato a far riconciliare Eva e Francesco con un selfie ma, nonostante il sorriso di fronte alla fotocamera, i due non si sono spinti oltre.

