Mara Venier, si sa, è una verace. Difficile che resti zitta quando qualcosa non le va genio, anche se è in diretta. Ce ne siamo accorti di recente, all'Isola dei Famosi (dove 'zia Mara', guarda caso, è chiamata proprio a dare la sua opinione) che a volte non riesce proprio a trattenersi. Ricordate la puntata in cui Alessia Marcuzzi ha dato voce ad Andrea Marchi, il capo progetto Magnolia, per spiegare nei dettagli la questione canna-gate? Bisogna tornare indietro di qualche settimana, prima della piazzata della conduttrice a Eva Henger. Sta di fatto che in quel frangente la Venier ha quasi tolto la parola alla padrona di casa tanto non riusciva più a tenerlo per sé. E ha sbottato: "Alessia, Francesco Monte dovrebbe venire in studio e una volta per tutte chiarire. Noi siamo tutti stanchi, stufi, vogliamo la verità. Io per prima voglio la verità, scomoda, brutta, antipatica, ma vogliamo la verità! Perché noi siamo dentro un programma che sta diventando imbarazzante, almeno per me. Allora, la verità qualunque essa sia. Diciamola!". È subito seguita un'ovazione per lei sui social: "Mara sei tutti noi", "Mara ti stimo, è diventato davvero imbarazzante". (Continua dopo la foto)

E che dire di quando, sempre di recente, un follower si è permesso di fare una critica a suo marito, Nicola Carraro, e lei gli ha risposto per le rime? In occasione del suo compleanno Carraro aveva scritto questo post su Instagram: "Mi mancano moltissimo i miei genitori ma sono felice perché ho una moglie fantastica, due figlie che mi vogliono un mondo di bene, due nipoti meravigliosi, i Rizzoli’s e tanti amici in tutto il mondo. Nicola che vuoi di più dalla vita?". Un utente ha commentato ricordandogli di avere anche un figlio, Gerò, il compagno di Simona Ventura, quindi l'intervento a gamba tesa della Venier. Secco: "Fatti i c… tuoi, str..". E adesso un nuovo sfogo, sempre social e sempre colorito, della zia Mara. (Continua dopo le foto)

No, la Venier non ha gradito la foto di Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show che sta facendo il giro della rete. "Molto rumore per nulla. Foto fatta oggi al Costanzo Show… Avete la faccia come il culo", ha scritto citando Shakespeare (non nella seconda parte della didascalia, si badi bene) su Instagram rilanciando il selfie che, almeno a prima vista, fa pensare alla pace fatta tra i due ex naufraghi. Non è chiaro, in realtà, se le cose siano andate davvero a finire così anche perché in foto ci sono anche Pio e Amedeo (che sono appena ritornati in tv con lo show comico Emigratis), quindi potrebbe anche essere una trovata del duo quella di riavvicinare Monte e la Henger. Sta di fatto che Mara non l'ha presa bene e infatti, come scrive Bitchyf che pubblica anche gli screenshot, in risposta a chi le scrive "Allora ci avete presi per il culo", la Venier puntualizza "Ci hanno, no ci avete!".

"Cosa?". Isola dei Famosi, quanti soldi prende Alessia Marcuzzi. E se non siete già svenuti, ecco anche quanto guadagnano Mara Venier, Daniele Bossari e i naufraghi. E pure i parenti in studio! Roba grossa