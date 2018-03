Le scelte, al trono classico di Uomini e Donne, sembrano sempre più difficili. Dopo aver 'patito' l'indecisione di Paolo Crivellin, il cui percorso nello studio di Maria De Filippi, è durato quasi quanto un parto, non va meglio coi nuovi tronisti, uno più insicuro dell'altro. Due a caso: Sara e Nilufar (ma anche Nicolò non scherza, perché ancora non si è capito chi preferisce tra Marta e Virginia). Le due si sono contese un corteggiatore, Lorenzo, sin dall'inizio, alla fine, così almeno pare, ha 'vinto' Sara. Che però ha baciato Luigi nell'ultima esterna. Ahia. Lorenzo non l'ha presa bene e minacciato di abbandonare il programma. Ma i 'problemi' di Sara non sono finiti qui. Proprio adesso che la scelta sembra vicina (così si mormora), a mettere ancora più pepe sul suo trono ecco che arriva il suo ex fidanzato, Nicola Panico. Ve lo ricordate? Lo abbiamo conosciuto la scorsa estate durante Temptation Island. Dal docu reality condotto da Filippo Bisciglia, Sara e Nicola erano usciti da coppia ma poi, qualche mese dopo, si sono detti addio. E Maria De Filippi ha proposto a Sara di diventare la nuova tronista di Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)

Nicola, che è ancora single, ha di recente confidato di non pensare più a Sara. Tantomeno andrà a corteggiarla: Non mi è mai passato per la testa pure perché è un ambiente che non mi appartiene. Sarei fuori luogo. L’ex fidanzato della tronista che fa il corteggiatore? Non mi sembra il caso. Non succederà, ve lo posso garantire, ha detto poco tempo fa in un'intervista rilasciata al sito Gossip e Tv. "Le voglio molto bene – ha aggiunto il calciatore - ma non credo di essere più innamorato. Ormai sono passati 4 mesi. Ma ammetto che non è facile dimenticarla, soprattutto perché non siamo più un'ex coppia di fidanzati normali. Non è facile aprire ogni volta Instagram e trovare le sue foto". (Continua dopo le foto)





Okay. Peccato che gli ultimi post di Nicola apparsi su Instagram sembrano raccontare tutta un'altra storia. E i fan di Uomini e Donne, convinti che Sara sia prossima alla scelta, non ci capiscono più niente. Possibile che, nonostante l'abbia negato nell'intervista, sia ancora coinvolto e innamorato della tronista? I suoi follower se lo saranno sicuramente chiesto leggendo la frase contenuta in una delle sue ultime immagini social: "No te veo no te hablo, no te llamo, no te scribo, pero come te pienso". Una dedica in spagnolo che, tradotta, suona così: "Non ti vedo, non ti parlo, non ti chiamo, non ti scrivo, però come ti penso". Alla vista di questo post, per molti ci sarebbero pochi dubbi: quello di Nicola è un messaggio chiarissimo che vuole arrivi a Sara prima della scelta. Come reagirà? E i suoi corteggiatori?

