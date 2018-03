Una foto da 23.000 like e 12.000 condivisioni ha spostato l’attenzione su una giovane mamma, Doreen Ching, di Johor, Malesia. La ragazza, 23 anni, ha postato la foto delle sue smagliature dopo il parto e in tanti sono rimasti sconvolti e hanno iniziato a offenderla pesantemente sui social. Doreen ha postato la foto delle sue smagliature perché voleva mostrare onestamente quali fossero stati gli effetti della gravidanza sul suo corpo. Smagliature profonde come solchi che, alla fine, la 23enne ha accettato, così come ha accettato il fatto che il suo corpo, dopo la gravidanza, non sarebbe mai stato più lo stesso. Ma i commenti sul web si sono sprecati, qualcuno è stato anche in grado di dirle che quelle smagliature erano la giusta “punizione” per una che, come lei, aveva deciso di avere così tanti figli. Doreen è mamma di quattro bimbi. “Troppi”, secondo qualcuno. Nel post condiviso sul web la ragazza aveva mostrato gli effetti della quarta gravidanza, gravidanza che ha rovinato per sempre il suo corpo un tempo perfetto. “Non so come farò ad accettare questo addome per il resto dei miei giorni” ha scritto in rete. Continua a leggere dopo la foto

“La prima cosa che ho fatto dopo aver partorito – ha aggiunto la ragazza – è stato guardarmi la pancia e piangere”. Nel post la ragazza malese spiega che “nessuna chirurgia sarà in grado di far tornare il suo addome come era un tempo. Poi ha taggato il marito Toh Yang Ming e ha scritto: “Ridatemi la mia pancia!”. La sua foto ha riscosso subito molto successo. Tanti gli utenti che le hanno scritto parole di conforto e l’hanno definita “coraggiosa”, “bella” e poi hanno condiviso lo scatto. Ma quella foto ha anche suscitato l’astio di alcuni utenti che non hanno perso tempo e l’hanno attaccata duramente. “Molti mi hanno detto che sono disgustosa e che quella foto li fa vomitare” ha spiegato la ragazza al Daily Mail. Continua a leggere dopo le foto

A quel punto, Doreen, che ha condiviso quello scatto con tutti altri obiettivi, ha creato un altro post e ha scritto così: “Alcuni uomini mi hanno detto che la colpa è tutta delle donne che vogliono avere troppi bambini”. Una roba scioccante. “Per favore, rispettate le donne – ha aggiunto la ragazza – rispettate la vostra compagna, rispettate la madre dei vostri figli, rispettate le donne che hanno figli e lavorano. Voi uomini lo fate?”. Poi Doreen ha anche condiviso un vecchio scatto che la ritrae in bikini dopo la nascita del quarto figlio e ha commentato: “Non mi importa nulla del mio addome, posso ancora indossare un bikini”. Brava Doreen! Che giovane mamma coraggiosa!

“Di solito non ce l’ho”. Belen Rodriguez incinta, nuovi indizi. La notizia della presunta gravidanza dell’argentina ha fatto impazzire il gossip. Solo che fino a oggi lei non si era ancora pronunciata… Le sue ultime dichiarazioni fanno pensare a una cosa e basta