Per Chiara Ferragni si è trattato di un parto lungo, faticoso e probabilmente doloroso. È un’immagine che sta girando sui social che dimostrerebbe, insieme alla didascalia, che le cose non sarebbero proprio andate come tutti immaginavano (niente di grave tuttavia, il bimbo sta alla grande e anche lei). Come ramai tutti sappiamo grazie alla divulgazione sui social di questa grandiosa notizia, Chiara Ferragni ha partorito il 19 marzo e lei e Fedez hanno dato il benvenuto sui social al loro primo figlio, Leone Lucia con un tenero scatto di famiglia che ha reso il bimbo una star a poche ore dalla nascita. Oggi mamma Chiara Ferragni è tornata con una nuova foto, stavolta del parto: un viso in lacrime mentre il futuro marito Fedez la stringe tra le braccia. "Sono le lacrime migliori che abbia mai pianto – scrive - Questo è il momento in cui abbiamo visto Leo venire alla luce: non ho mai provato nulla di simile", ha scritto la neomamma, che ha poi dato maggiori dettagli sul parto. "È stato lungo e faticoso, ero esausta e vivere questa esperienza con il mio amore accanto è stata la motivazione migliore. Mi è sembrato come se fosse una scena di un film o un sogno. Comincio a piangere quando guardo questa foto perché significa tutto. Ti amiamo già tanto Leoncino". (Continua dopo la foto)

Baby Raviolo è nato al Cedars-Sinai di Los Angeles (dove ha partorito anche Beyoncé), mamma e figlio stanno bene. La Ferragni ha avuto una gravidanza non troppo serena, soprattutto negli ultimi mesi quando aveva fatto preoccupare i suoi follower con l'annuncio di un ritardo di crescita del bambino a causa di un problema alla sua placenta. Chiara ha scelto di partorire negli Stati Uniti, appunto a Los Angeles, dove ha una casa e dove si sono recati in vista per il parto i suoi famigliari, come la madre Marina, nonché tutti gli amici più stretti della coppia. Ovviamente i profili social del rapper e della fashion blogger sono stati presi d’assalto, ma i due hanno fatto penare non poco i follower prima di regalare loro il primo scatto d’amore. Pochi minuti fa, finalmente, Federico ha pubblicato su Instagram la prima foto di Leone. (Continua dopo le foto)





“Per la festa del papà è nato un piccolo Leone”, ha scritto Fedez emozionatissimo. Se sul social di Fedez i like sono tanti, su quello di Chiara la foto sta facendo il botto: in poche ora un milione e 400mila follower hanno mostrato la loro gioia per la nascita del piccolo, “Our Lencino was born”, scrive lei. I principali profili social (quelli dedicati alla coppia Ferragni Fedez e quelli amministrati dai loro fan) hanno subito condiviso e ripostato l’immagine, mettendo al corrente del lieto evento anche gli altri utenti del web. Il piccolo Leone è appena nato e già vanta tantissimi fan al proprio cospetto.

