Nonostante da parte dei diretti interessati non ci fosse stata nessuna conferma, la notizia era trapelata: Leone Lucia Ferragni è nato. Il figlioletto di Chiara e Fedez è venuto alla luce, ma soltanto adesso spunta la foto del bebè sui social dei genitori. La lieta novella in un batter d’occhio è rimbalzata dagli Stati Uniti all’Italia: Baby Raviolo è nato al Cedars-Sinai di Los Angeles (dove ha partorito anche Beyoncé), mamma e figlio stanno bene. La Ferragni ha avuto una gravidanza non troppo serena, sopratutto negli ultimi mesi quando aveva fatto preoccupare i suoi follower con l'annuncio di un ritardo di crescita del bambino a causa di un problema alla sua placenta. Chiara ha scelto di partorire negli Stati Uniti, appunto a Los Angeles, dove ha una casa e dove si sono recati in vista per il parto i suoi famigliari, come la madre Marina, nonché tutti gli amici più stretti della coppia. Ovviamente i profili social del rapper e della fashion blogger sono stati presi d’assalto, ma i due hanno fatto penare non poco i follower prima di regalare loro il primo scatto d’amore. Pochi minuti fa, finalmente, Federico ha pubblicato su Instagram la prima foto di Leone. (continua dopo la foto)

Nell’immagine condivisa con i suoi followers, nello specifico, è possibile intravedere il piccolo Leo, la mamma Chiara Ferragni e lui, insomma tutta la famiglia al completo. Inutile dire che i like hanno iniziato a crescere a dismisura, da 500mila a 800mila il passo è stato veramente breve. “Per la festa del papà è nato un piccolo Leone”, ha scritto Fedez emozionatissimo.Se sul social di Fedez i like sono tanti, su quello di Chiara la foto sta facendo il botto: in poche ora un milione e 400mila follower hanno mostrato la loro gioia per la nascita del piccolo, “Our Lencino was born”, scrive lei. I principali profili social (quelli dedicati alla coppia Ferragni Fedez e quelli amministrati dai loro fan) hanno subito condiviso e ripostato l’immagine, mettendo al corrente del lieto evento anche gli altri utenti del web. Il piccolo Leone è appena nato e già vanta tantissimi fan al proprio cospetto.





La fashion influencer e il cantante avevano provato a tenere privata la gravidanza il più a lungo possibile, fino al quinto mese, fino all’annuncio più bello dell’ottobre 2017: “Siamo felici di condividere con voi la più grande gioia della nostra vita, presto saremo in 3!”, aveva fatto sapere lui. “Sono incinta di cinque mesi e non vedo l’ora di incontrare baby raviolo. Life is beautiful”, aveva aggiunto lei. Da allora, la dolce attesa è stata un susseguirsi di scatti social: ecografie, dediche, pancioni allo specchio, la preoccupazione degli ultimi controlli, i preparativi per l’arrivo di Leone.

