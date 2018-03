"Con il tuo SÍ mi hai reso l'uomo più felice del mondo". Fiori d'arancio a Uomini e Donne, è sicuro al 100% dopo questo annuncio. Anche perché anche lei ne ha già dato notizia sui social network, dove ha condiviso una foto in cui si mostra raggiante e, soprattutto, fa vedere l'anello e il suo uomo ai suoi piedi. La voce delle nozze era nell'aria da tempo, anche perché tronista e corteggiatore non hanno mai nascosto di fare grandi progetti insieme. A scelta appena avvenuta, è parso subito evidente a tutti che la coppia nata e cresciuta nello studio di Maria De Filippi non sarebbe naufragata presto come spesso è capitato e capita a Uomini e Donne. Loro si amano veramente e ora è ufficiale: si sposano. Stiamo parlando di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, rispettivamente tronista e corteggiatore dell'edizione 2016 di Uomini e Donne. È un anno e mezzo, quindi, che stanno insieme, ma sembra passato molto più tempo considerando che si sono già trasferiti in un altro Paese. Vivono a Miami, in Florida, adesso: la bella ex Miss Italia ha deciso di seguire il suo amore che ora lavora lì. (Continua dopo la foto)

E ora il grande passo. "Sì perché ti amo. Sì perché mi ami. Sì perché insieme siamo felici. Sì perché amo progettare la mia vita con te. Sì perché non desidero niente di più al mondo che sposarti! #ISaidYes #Wedding#IMarchesucciSiSposano", ha commentato Clarissa rispondendo alla proposta e annunciando il lieto evento sotto alla foto sfondo mare. Federico Gregucci e Clarissa Marchese si sono fidanzati alla fine del percorso della ex Miss Italia 2014 come tronista. Una storia d'amore molto forte, importante, che ha condizionato in positivo il figlio dello storico centrocampista della Lazio e allenatore dell'Alessandria, che è stato in grado di portare in semifinale di Coppa Italia. La nuova vita oltreoceano per la coppia è iniziata a dicembre scorso, per poter permettere a Federico di allenare l'Under 11 della Juventus Academy di Miami. (Continua dopo le foto)





E a quanto pare la convivenza e l'aria di Miami hanno fatto bene alla coppia. Dopo l'ufficializzazione dei fiori d'arancio, la Marchese ha poi pubblicato diverse Instagram Stories in compagnia del futuro marito: "Siamo molto molto felici. Vi volevamo ringraziare perché siete in tantissimi e ci state facendo moltissimi auguri". Ma mica è finita qui: dopo i ringraziamenti ai follower, che ovviamente hanno apprezzato la notizia, ecco qualche dettaglio in vista del grande giorno. "Adesso vi diamo un po' di dettagli – fa sapere sempre la ex Miss Italia ed ex tronista - Ci prenderemo un anno per organizzare il tutto quindi molto probabilmente sarà la prossima primavera. E soprattutto sarà in Italia".

