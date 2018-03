Il profilo Intagran di belen Rodriguez è tra i più seguiti. Ogni giorno 7 milioni di follower possono deliziarsi con le immagini che la ritraggono nei momenti della sua vita. L'argentina ama moltissimo rimanere in contatto con i fan, ma di tanto intanto ama anche stupirli, negli ultimi giorni la sohwgirl ha voluto pubblicare una foto in cui appare in modo decisamente insolito: con un look completamente rivoluzionato. Nel post vediamo l'avvenente compagna di Andrea Iannone con un caschetto corto di un biondo chiarissimo tendente al rosa. Un hairstyle che non è passato affatto inosservato e che ha scatenato i commenti e i like di chi la segue sul social. “Oggi esco così” ha scritto lei, accompagnando le sue parole ad una faccina sorridente. I fan, abituati a vedere la soubrette con i suoi lunghi e fluenti capelli castani, sono rimasti abbastanza spiazzati da questo cambiamento: da mora sanguigna Belen è passata un bob corto chiarissimo con la frangetta. Nella foto ha utilizzato anche l'ashtag #jem probabilmente riferito all'eroina dei cartoni animati che aveva quel particolare colore di capelli. (continua dopo la foto)

Naturalmente i commenti si sono sprecati: “Sei bellissima anche bionda, ma un difetto ce l’hai?” ha scritto qualcuno, mentre altri hanno commentato semplicemente con “Bella” oppure “Stupenda”. Non sono mancate però le critiche al nuovo look, considerato eccessivo e troppo appariscente per l’argentina che sarebbe molto più sensuale con i suoi capelli naturali. In realtà, come si scopre osservando meglio la foto, il tagli di capelli inedito di Belen è frutto di una parrucca. L’ex moglie di Stefano De Martino l’ha indossata per provare il “brivido” di essere bionda, ma presto tornerà al colore e alla lunghezza solita della sua chioma. (continua dopo le foto)

Hoy salgo así• 😀😋😀 #jem Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Mar 16, 2018 at 5:23 PDT



E se Belen si diverte a giocare con il suo look, nel frattempo il gossip sulla sua presunta gravidanza prosegue. Infatti, secondo gli ultimi rumors la conduttrice starebbe aspettando il suo secondo figlio, frutto dell'amore con Iannone. E dire che tra loro si era parlato di crisi, ma evidentemente le cose si sono rimesse nella giusta direzione, al punto tale che starebbero pensando di mettere su famiglia. Nelle scorse settimane la modella, ospite di C’è posta per te, aveva mostrato un accenno di pancino e molti avevano parlato di una dolce attesa. Un pettegolezzo che però Belen non ha ancora confermato, né tantomeno smentito. Il tempo darà torto o ragione ai più maliziosi.

Nel frattempo, ancora una volta, la soubrette è riuscita ad attirare l’attenzione, con questo look stravagante e sexy. Conoscendo la sua capacità di individuare i trend c’è da scommettere che l’hair cut dell’estate 2018 sarà proprio il carré con frangetta mostrato su Instagram. Rigorosamente biondo… tendente al rosa.

