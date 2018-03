A Verissimo è andata in scena l'intervista di Paola Di Benedetto, poi raggiunta a sorpresa da Francesco Monte. I due ex naufraghi si sono ricongiunti da pochissimo e, per la prima volta e insieme, hanno raccontato a Silvia Toffanin della storia d'amore sbocciata ma subito messa in stand by in Honduras. Il flirt era appena nato quando lui, travolto dal canna-gate, ha deciso di abbandonare il reality. Lei, invece, ha resistito fino alla settimana scorsa, quando, non per niente dispiaciuta, il pubblico l'ha rispedita a casa. "Non ce la facevo più a stare sull'Isola per la fame, la mancanza della mia famiglia e poi ci tenevo molto a riprendere i contatti con Francesco", ha detto nel salotto del sabato di Mediaset. La Toffanin vuole sapere tutto dal principio, quindi la bella Paola inizia dalla partenza per l'Isola: "Durante il viaggio di andata evitavo Francesco, poi, già dai primi giorni passati in villa, lui mi veniva a trovare sullamaca. Ci siamo fatti lunghe chiacchierate molto personali. Poi, sul'Isola scappavamo dalle telecamere, ci nascondevamo dietro le palme per stare da soli. Il primo bacio, infatti, non è stato ripreso dagli operatori". Quando Monte ha abbandonato, Paola non sapeva cosa stesse succedendo: "L'ho visto allontanarsi con la barca, ma non avevo capito che non sarebbe più tornato. Oltretutto la sera prima avevamo avuto anche una discussione". (Continua dopo la foto)

Ma ora, in Italia, comincia una nuova vita: appena rientrata, la Di Benedetto è stata subito contattata da Francesco, che prima le ha inviato un mazzo di rose rosse in diretta, poi l'ha chiamata: "Lunedì io e Francesco ci siamo visti. Mi ha telefonato dicendomi che mi avrebbe raggiunto in hotel. Quando ci siamo visti è scattato un lungo abbraccio. Non era scontato riprovare le stesse emozioni rincontrandosi, invece, io ho ritrovato la stessa luce nei suoi occhi". Quindi l'ingresso a sorpresa di Monte: "Dopo tutto quello che è successo alla fine una gioia è arrivata. È stato strano rivedersi dopo un mese, ma abbiamo parlato fino alle sei del mattino". E su come stia adesso, dopo lo scandalo droga all'Isola, dice: "Sto bene. Ormai vivo le cose giorno per giorno". (Continua dopo le foto)

Hanno emozionato il pubblico di Verissimo Paola e Francesco, ma spente le telecamere, hanno dato sfogo al loro lato più romantico. Sui social, tutti e due. "Non so cosa succederà e dove arriveremo – fa sapere scrive l'ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram - Ho deciso di vivermi questa nostra conoscenza, ascoltando dentro di me ciò che oggi mi fa star bene… ad oggi mi fai star bene Te". Parole importanti a cui, poco dopo, sono seguite quelle della ex Madre Natura: "È proprio quando non le cerchi che le cose belle arrivano…". Insomma, i presupposti perché continuino a stare insieme ci sono tutti. Anche Cecilia Rodriguez, sulle pagine del settimanale Nuovo, ha dato la sua benedizione a questa storia: "Se lui è felice, lo sono anch'io", ha detto la sorellina di Belen e Jeremias, augurando al suo ex fidanzato di trovare presto la persona giusta.

