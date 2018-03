Da anni di lui si erano perse le tracce. Lorenzo Crespi ha quasi detto addio alla sua carriera da attore, pochissime scritture e il vuoto intorno, così ha detto lui. Questa situazione lavorativa lo ha messo in ginocchio e dalle stelle è passato alle stalle. Inoltre, un grave problema di salute ha contribuito a peggiorare questa condizione così precaria. Ma lui non si arrende e dai social, su cui è attivissimo, ha denunciato le problematiche della sua vita. Ma dal web ha anche lanciato accuse molto pesanti che lo avrebbero messo nei guai. Recentemente in un tweet l'ex modello messinese aveva insinuato che la soap Rai Un Posto al Sole sia gestita dalla camorra. Dopo questa affermazione qualcuno gli aveva suggerito di essere più prudente nelle sue esternazioni. Ora, Lorenzo Crespi teme per la sua vita e torna a sfogarsi su Twitter dopo la denuncia contro la popolare trasmissione di Rai Tre. In una serie di post pubblicati sul social network, Crespi non fa alcun passo indietro, semmai rilancia, pur sottolineando di non essere stato lui per primo a sollevare il velo sui rapporti tra la camorra e Upas. (continua dopo la foto)

In effetti, l'illazione su Un Posto al Sole era stata già avanzata. prima di Crespi a parlare di questo argomento era stato Roberto Saviano, alcuni testimoni di giustizia e persino alcuni protagonisti della serie. “La parola Camorra nella fiction Un Posto al Sole viene dagli attori stessi, quelli che se ne escono per anni e poi ritornano. Io ne conosco tantissimi. Con qualcuno ci ho anche convissuto… Non faccio nomi e mai ne farò, tranne di fronte a un magistrato” ha scritto l’attore sui social, confessando di temere che gli possa succedere qualcosa di brutto. “Io in questa storia non c’entro nulla – si difende ancora – Scusate ma è giusto che io intervenga prima che la camorra si diverta a sparare senza alcun motivo. I nemici spesso sono in casa…”. (continua dopo le foto)

Questa è una gigantografia di San Gennaro in una delle zone più belle di Napoli me la mandarono perché sanno che da giovane ero identico.. E di questo sono sempre stato orgoglioso fiero e onorato..non mettetemi mai i miei fratelli Napolitani contro... pic.twitter.com/9Hsi6qA79j — lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) 15 marzo 2018

Poi è arrivata la pesante accusa contro i giornalisti, colpevoli di aver strumentalizzato le sue parole: “È vergognoso come certa stampa stia manipolando la mia pagina social cercando di farmi uccidere dalla camorra”. Crespi, inoltre, ritiene che le sue dichiarazioni siano state travisate mettendogli contro anche la città di Napoli, dove è ambientata la serie televisiva, e i suoi abitanti. “Amo Napoli e i napoletani, non azzardatevi e mettermeli contro” continua il Lorenzo, che pubblica anche una foto di San Gennaro, santo protettore del capoluogo campano, amatissimo dal popolo partenopeo. Perché proprio lui? Ce lo spiega Crespi stesso: “Da giovane ero identico – spiega – E di questo sono sempre stato orgoglioso fiero e onorato”.

Ti potrebbe interessare anche: “Un Posto al Sole è gestita dalla Camorra”. Parole choc del controverso attore. Un vero putiferio intorno alla fiction più amata d’Italia: subito bufera. “Stai attento a quello che dici…”, la risposta che ha ricevuto il volto noto della tv