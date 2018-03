"È la foto che aspettiamo tutti da tempo. Sei di una dolcezza incredibile, commovente. Valore assoluto!". E, ancora, si legge sotto al post di Tiziano Ferro da oltre 21mila mi piace in meno di un'ora: "Mi sono commossa come una stupida...Questa foto è stupenda. E poi per l'ennesima volta viviamo le cose in simbiosi...Siete davvero una meraviglia e il tuo sorriso dice tutto", "Felice che hai realizzato il tuo sogno. Con la tua sensibilità, sarai sicuramente un ottimo padre. Tanti auguri Tiziano! Goditi questi bellissimi momenti e magari trasformali in canzoni!". Messaggi a pioggia. "La meraviglia assoluta", scrive Tiziano Ferro sotto alla foto con un bambino tra le braccia e gli amici virtuali di Facebook impazziscono. Poi Rtl dà l'annuncio: "Tiziano Ferro è diventato papà, l'aveva detto e l'ha fatto". Ora, meglio premettere che, al momento, non sono chiare le dinamiche, né il sesso del nascituro, ma il cantante di Latina potrebbe aver avuto il bimbo tramite madre surrogata. La notizia ha spiazzato i fan ma in ogni caso, anche se non v’è conferma da parte dello stesso diretto interessato, sotto allo scatto i like, i commenti e le condivisioni non si contano. (Continua dopo le foto)

Come detto, si sa poco e niente su questo bambino, nonostante l'annuncio di Rtl sia chiarissimo. Eppure il toto-nome e il toto-sesso del nascituro già impazzano. Sarà un maschietto o una femminuccia? E come si chiamerà? In passato, Tiziano non ha mai specificato quali nomi gli sarebbero piaciuti per un figlio, ma più volte e a chiare lettere aveva espresso il suo desiderio di paternità in varie interviste. Ricordiamo a questo proposito le parole del cantante, single e omosessuale, a Vanity Fair: "Se il cuore riesce a superare tutta la burocrazia, allora diventerai padre davvero". Due anni fa, poi, il cantante aveva spiegato che stava seguendo dei corsi per aspiranti genitori negli Stati Uniti e che si stava preparando sull'argomento e sul possibile lieto evento. (Continua dopo le foto)

"Sono in America per questo motivo – diceva Ferro tempo fa - Frequento corsi per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c'è tanta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Però più sto a contatto con genitori gay, più comprendo la nostra scelta sentimentale. Scopro come funziona la realtà ma anche come dis-funziona". I fan, vista la foto dolcissima con in braccio un neonato, quasi stentavano a credere ai propri occhi ma poi, diffusasi a macchia d'olio la notizia lanciata da Rtl, si sono precipitati a commentare il post. A dirla tutta, un indizio importante sul futuro del cantante era stato intravisto quando ha confermato di non fare più tour per tutto il 2018. Succedeva dopo che l'artista ha pubblicato 'Il Mestiere della Vita', ultimo album di inediti.

“Addio Angelo con le Ali dorate”. Una morte dolorosa e straziante. A soli 19 anni si è spenta dopo una brutta malattia. Il dolcissimo messaggio di Tiziano ferro