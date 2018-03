Ogni tronista di Uomini e Donne ha una storia a sé, un modo diverso di farsi corteggiare dai ragazzi e dalle ragazze che arrivano in studio. Nilufar Addati, che prima di sedere sul trono era una corteggiatrice, dice di aver preso molto sul serio questo percorso alla ricerca dell'anima gemella. Non ha ancora le idee chiare, è evidente, ma ultimanente non c'è puntata che non finisca 'male'. È in forte crisi la napoletana dagli occhi verdissimi, l'avevamo lasciata divisa tra due corteggiatori, Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari, ma invece di andare avanti e sciogliere questo dubbio amletico è come tornata indietro quando si è detta ancora interessata a Lorenzo Riccardi, nonostante questi si sia dichiarato per l'altra protagonista del trono classico, Sara Affi Fella. Le puntate di Uomini e Donne, è cosa nota, vengono però registrate con largo anticipo e qualcosa deve essere cambiato negli ultimi giorni. La prova, come già accaduto in passato, starebbe sui social, dove è apparso un post criptico che lascia intendere che Nilufar sia arrivata a una scelta e abbia quindi eliminato il corteggiatore autore del post oppure che la napoletana ex spasimante di Mattia Marciano sia in procinto di scegliere. (Continua dopo la foto)

"Ti ho portata su un piedistallo di sentimenti che hai polverizzato con cinismo e leggerezza. Merito molto di più. Buona scelta": ecco il contenuto del messaggio, durissimo, che Nicolò Ferrari ha postato sul suo profilo Instagram. Come sappiamo che è riferito alla Addati? Non potrebbe essere altrimenti dal momento che la stessa Nilufar, in puntata, ha più volte usato la parola 'polverizzare'. Parola che nel post Nicolò scrive tutta in maiuscolo per enfatizzare. Detto questo, Ferrari non ci va leggero. Le sue sono parole forti che lasciano intendere come il ragazzo, che per la cronaca avevamo conosciuto in un altro programma tv, Riccanza, in onda su Mtv, si sia autoeliminato oppure, altra possibilità ad avviso dei fan, che Nilufar abbia scelto il suo rivale, Giordano. (Continua dopo le foto)

Ovviamente si tratta di indizi, possibilità, supposizioni. Ma c'è una certezza. Quella che il percorso di Nilufar, a Uomini e Donne, è stato ed è tutt'altro che in discesa. Prima la delusione come corteggiatrice di Mattia Marciano, poi l'avventura da tronista condita sin dal principio da attacchi e insulti gravissimi, come denunciato dalla stessa 19enne in puntata. Era in lacrime mentre leggeva davanti alle telecamere le offese gratuite ricevute in rete. Ed è stata criticata pesantemente anche durante l'ultima puntata del trono classico andata in onda, quando ha confessato di provare ancora interesse per Lorenzo Riccardi e ammesso di essere in crisi nera: "Questo percorso sul trono mi sta polverizzando, di me sono rimaste solo le briciole". Ad attaccarla per primo lo stesso Lorenzo: "Sai quanta gente vorrebbe stare al tuo posto? Io sono il primo al quale piacerebbe il trono. Smettila!".

