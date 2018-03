Nell'organizzare il matrimonio, tra i tanti pensieri dei futuri sposi c'è anche la scelta delle fedi nuziali. Una scelta più che importante perché, si presuppone, sarà per sempre. C'è chi la preferisce classica, in oro giallo, chi punta sull'oro bianco o il platino; chi fa incidere all'interno la data delle nozze e chi il nome dell'altra metà. A ognuno la sua. Il significato, tanto, non cambia: quell'anello è il simbolo di legame e fedeltà per tutta la vita, di unione. Generalmente si indossa all'anulare della mano sinistra, ma in certi Paesi si usa metterla a destra. Perché proprio all'anulare? Per via di una credenza che di lì passi una piccola arteria che risalendo il braccio arriva direttamente al cuore. Secondo il rito religioso l'usanza è che le fedi, legate a un cuscinetto bianco, sono portate all'altare da un testimone degli sposi o da paggetti e damigelle. Non è raro che le fedi vengono regalate direttamente dai testimoni, ma più spesso sono proprio i futuri marito e moglie a decidere quale anello indossare 'finché morte non li separi'. Fin qui è storia, costume, tradizione, ma siccome anche i matrimoni non sfuggono alle mode, ecco che l'ultima in questo senso è a dir poco particolare. (Continua dopo la foto)

Chi non avesse intenzione di puntare sulle classiche fedi può puntare sulla moda social del momento. Moda che a quanto pare ha già conquistato molti sposini che al tradizionale anello preferisce un piercing proprio sull'anulare sinistro. Troppo estremo? Per i più conservatori lo sarà di certo, ma non stupisce considerando la quantità di tendenze al limite nascano ogni giorno in rete. Ma andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consiste questa nuova moda che, vi avvertiamo subito, non solo è dolorosa, ma anche rischiosa sotto certi punti di vista. Ma sembra che siano sempre di più le coppie che stanno dicendo addio alle tradizionali fedi per passare a dei piercing. Alcuni scelgono di incastonare il diamante sotto pelle, altri delle borchie, altri ancora degli orecchini più intricati, l'unica cosa che non cambia è che il gioiello decora sempre l'anulare sinistro dei due coniugi in segno di amore eterno. (Continua dopo le foto)

Una pratica, quindi, sempre più diffusa ultimamente, ma che, come anticipavamo poco sopra, può comportare dei rischi. I dermatologi, infatti, spiegano che non è proprio impresa semplicissima posizionare il piercing nel modo giusto: se impiantato troppo in profondità la pelle comincia a crescere sopra al gioiello, mentre se inserito troppo in alto rischia di muoversi e di lacerare il dito. E poi certo, che dolore! Insomma, i futuri sposini che per suggellare la loro unione vogliono essere 'alternativi' dovranno pensarci molto bene prima di farsi forare l'anulare. Dovranno tenere a mente le conseguenze che, in certi casi, potrebbero costare assai caro.

"Ero pietrificato": morta la moglie, trova una foto sul suo cellulare. Era passata una sola settimana dal funerale, la più difficile della sua vita. Poi la scoperta che mai si sarebbe aspettato