"Attenta Nancy, qua dentro...". L'avevano avvisata, Nancy Brilli. L'attrice, che ha spento quest'anno 53 candeline, è una fan dei social e su Instagram continua a pubblicare foto che raccontano la sua vita: viaggi, cene, feste con le amiche e tanto altro. Per tanto altro si intendono i piedi. ''Per gli amanti del genere, che me lo stanno chiedendo da tempo. Gli stivali di Mirandolina'', aveva scritto poco tempo fa pubblicando una foto degli stivali. E giù con i commenti: ''mostraceli da tutte le angolazioni''; ''Nancy facceli vedere''; ''Non fare la timida, escili'' "I miei follower - ammette lei intervistata da Gay.it - dicono che mi trovano elegante, che tengo compagnia, che faccio vedere cose e posti non accessibili a tutti e che gli piaccio. Parecchi sono fissati con i miei piccoli pieduzzi e la cosa mi fa molto ridere''. L'attrice ha parlato anche del lato oscuro dei social, ovvero gli hater, quelli che non perdono occasione per criticare e offendere gratuitamente: "Cosa mi dicono gli hater? Niente di che. Solite banali volgarità e provocazioni. Ai maleducati tolgo la parola, agli altri rispondo con gentilezza e li saluto per nome. Spesso è solo gente che non ha chi la ascolta ed è arrabbiata". (Continua a leggere dopo la foto)

L'attrice ha spiegato anche il perché del suo successo nel 'mondo' gay. ''Grandi outfit, grandi capelli, grandi trucchi e grandi pene d'amore. - ha raccontato a Gay.it - Una passione per la teatralità. Accettazione sincera dell’altro. La convinzione profonda che l'amore si prende dove c'è, e che tra adulti consenzienti tutto è lecito''. Paura di avere gli occhi sempre addosso? Assolutamente no. ''No, no, anzi. Mi piace pensare che col pubblico ci vogliamo bene e che, in un certo qual modo, ci teniamo compagnia', ha detto l'ex di Roy De Vita. Nancy non si scompone leggendo i commenti che i feticisti che inviano sui social e a 53 continua a essere una donna bellissima e sexy. (Continua a leggere dopo le foto)

Dopo la fine della lunga relazione con il famoso chirurgo estetico Roy de Vita, l'attrice ha iniziato una nuova vita con l'avvocato e ambasciatore per gli Affari Europei del Belize Pupi D'Angeri. A settembre l'attrice e il famoso chirurgo estetico si sono detti addio e la conferma era arrivata proprio da lei sulle colonne di Gente. "Roy e io abbiamo fatto un reset. - aveva detto al settimanale - Lui è andato a vivere per conto suo, io sto cercando casa. Ci sentiamo, ci vediamo, ci vogliamo bene, ma al momento è così - aveva chiarito la Brilli - Non voglio dire nulla che possa urtarlo o offenderlo. La nostra è stata una decisione di comune accordo, nessuno ha cacciato l'altro, non ci sono stati amanti né storie parallele. Semplicemente succede che a volte le strade non prendano la stessa china".

