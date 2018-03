In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l'andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d'Italia è legata al rapper Fedez e l'attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma adesso purtroppo ci sono altre novità allarmanti. Come rivelato dalla ragazza in un post su Instagram, a seguito dell'ultima ecografia, è emerso che il livello del liquido amniotico è più basso del dovuto. Naturalmente questo non è positivo, dal momento che il liquido amniotico serve a proteggere il feto nel corso dei 9 mesi di gestazione, in poche parole è indispensabile per lo sviluppo del piccolo. Questo valore così basso indica la presenza di un'anomalia che molto spesso è legata a possibili patologie del tratto urinario, insufficienza placentare o una rottura precoce delle membrane. Per risolvere questo problema, il ginecologo ha consigliato alla Ferragni di passare una giornata in clinica per monitorare la salute del figlio. (continua dopo la foto)

Con tutta probabilità The Blonde Salad dovrà continuare il riposo forzato iniziato qualche settimana fa. “Abbiamo passato tutta la giornata in ospedale dopo la visita di controllo perché il liquido amniotico di Leo era più basso del solito… Dopo aver terminato il monitoraggio siamo tornati a casa. Sono così felice che Fedez e i miei amici mi abbiano fatta ridere e non preoccupare… E che mia mamma stia arrivando a Los Angeles domani”, ha scritto Chiara sui social network. La giovane donna sta dunque monitorando la situazione in queste ultime settimane di gravidanza: il parto di Leone è infatti previsto per il 7 aprile a Los Angeles. Chiara e Fedez hanno deciso di far partorire il bambino negli Stati Uniti in modo tale da fargli avere subito la doppia cittadinanza.

6 ore di corso pre-parto ✅ Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Mar 9, 2018 at 11:08 PST





I futuri genitori vip stanno cercando di prepararsi al lieto evento nel migliore dei modi. Ora che il giorno del parto si sta avvicinando hanno deciso di iniziare un corso preparto a casa con un'ostetrica. La volontà che tutto vada per il verso giusto è grandissima e dopo tutte le complicazioni che stanno affrontando, Chiara e Fedez ce la stanno mettendo tutta per arrivare al giorno X con tutte le cose in ordine. I preparativi del corso sono stati naturalmente immortalati e la coppia ha voluto condividere quel particolarissimo momento magico con i loro numerosi follower, che non hanno potuto fare a meno di commentare con grande entusiasmo.

