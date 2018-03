Stefano De Martino è il nuovo inviato dell'Isola dei Famosi. Il mitico ballerino ha spodestato Stefano Bettarini lasciato il suo caro programma, Amici di Maria de Filippi, per intraprendere questa nuova avventura in Honduras dove si è trasferito ormai da due mesi. Stefano è personaggio molto amato dal pubblico soprattuto da quello femminile che non riesce a resistere al suo indiscusso fascino: modi gentili, fisico scolpito, e simpatia da vendere. Da più di due anni è dichiaratamente single, nonostante siano circolate parecchie voci riguardo a suoi presunti flirt, ultimo quello con la ballerina Gilda Ambrosio, con la quale - nonostante i suoi tentativi di tenere la relazione nascosta - si tiene in costante contatto tramite videochiamate. Ora il ballerino si sta godendo il meritato successo all'Isola dei famosi e in un'intervista rilasciata in esclusiva a ''Chi'', ha raccontato la sua esperienza. Non quella davanti alle telecamere, ma quella del dietro le quinte, molto più intensa, profonda, che certamente porterà per sempre nel suo cuore. Nessuna donna all'orizzonte, come già alcuni giornali di gossip avevano spifferato, la vita sull'isola dipinta dal ballerino è fatta di ''storie di gente povera, ma felice e ospitale. Un paradiso incontaminato''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Quando tornerò a casa avrò nello zaino nuove storie da raccontare a mio figlio'', ha spiegato l'ex marito di Belen Rodriguez al settimanale diretto da Alfonso Signorini. ''Uno dei miei posti preferiti è una piccolissima isoletta, Chachahuate, abitata da pescatori e dalle loro famiglie. Mi piace passare del tempo con i bambini di quest'isola, - ha raccontato ancora De Martino - non hanno molto, ma sono felici. Forse questa è la cosa più bella che ho imparato da queste persone: la felicità è nella condivisione. Che tu abbia poco o tanto non importa, l'importante è avere qualcuno con cui condividerlo''. Ecco come il ballerino e ex marito di Belen trascorre la sua giornata quando è libero degli impegni di lavoro. (Continua a leggere dopo le foto)

"Il vantaggio di stare per tanto tempo in un luogo è poter abbandonare il punto di vista esterno da turista e assaporare concretamente gli usi e i costumi del paese in cui ti trovi", scrive De Martino su Chi. Le foto pubblicate da ''Chi'' mostrano il ballerino mentre posa insieme ai bambini dell'Honduras: giochi in spiaggia, coccole e tante risate. Come ha spiegato Stefano De Martino in un recente collegamento con Silvia Toffanin di Verissimo: ''Non posso uscire dal residence, la situazione in Honduras non è delle migliori. Ma posso assicurare che le persone del posto sono meravigliose, molto ospitali. La natura è meravigliosa, il cibo non è proprio eccellente''.

