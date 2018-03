Un colpo di scena senza precedenti durante l'ottava puntata dell’Isola dei Famosi quando, in tarda serata, Alessia Marcuzzi ha letteralmente perso le staffe e si è scagliata contro Eva Henger. Altro che 'svicolona', come la chiamano a Striscia la Notizia: non si può certo dire che Alessia stavolta non abbia preso posizione. Interrotta continuamente dalla ex naufraga che ha sollevato il canna-gate, proprio durante l'intervista all'ultima eliminata, Paola Di Benedetto, la padrona di casa ha sbottato. "Eva non fare la buona samaritana. Tu hai detto la tua verità e io la rispetto ma non fare discorsi moralisti a me perché io non son mai stata moralista con te. Non siamo noi che vogliamo parlare del canna-gate, sei tu che lo fai ovunque. Ma de che stiamo a parlà? Sei fuori di testa, non ho parole. E ora vuoi rinfacciarmi che stiamo affrontando l'argomento? Questa è la mia trasmissione poi tu vai dove ti pare, lo fai pure troppo. io sono stufa", ha urlato agitandosi come mai successo finora. Applausi per la conduttrice, che per l'ottavo appuntamento ha optato per un total look Versace, preso dal suo guardaroba, già anticipato sul suo profilo Instagram: "Versace on the floor” è stata la didascalia. (Continua dopo la foto)

E prima ancora di ricevere applausi per aver messo a tacere Eva Henger, la Marcuzzi aveva già fatto il pieno di complimenti, in rete, per l'outfit della diretta che, almeno stavolta, ha messo d'accordo praticamente tutti. Camicia vintage stampata nero, oro e maculato dal classico motivo Versace leggermente sbottonata su un reggiseno a balconcino nero di pizzo, solito cinturone in vita (sempre di Versace), pantaloni super aderenti in pelle J Brand Jeans e un paio di sandali leggermente borchiati, firmati Versus Versace, proprio come la collana dorata. Impossibile, per chi mastica questo mondo, non riconoscere a colpo d'occhio l'impronta di Versace. A completare il look, poi, un long bob sciolto e liscio, sempre biondissimo però, rossetto rosso fuoco (che è ormai diventato una costante nelle dirette dell’Isola) e smalto nero. (Continua dopo le foto)

#AmericanDays🇺🇸 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Mar 9, 2018 at 11:18 PST

Il suo Versace on the floor, si diceva, ha riscosso consensi in rete, dove è stato apprezzato lo stile della Maison di Donatella e anche il modo in cui la conduttrice ha indossato il tutto. Ma certo, non è mancato qualche tweet ironico, come quello di chi l'ha paragonata al compianto Boss delle Cerimonie. Scherzi a parte, a noi è parsa 'giustissima' Alessia. Una maestra di stile che ha rispolverato dall’armadio quella camicia che è un capo rarissimo, vintage, a cui ha abbinato, tanto per dare anche un tocco sexy, il reggiseno nero a vista. Ma aspettate un attimo: dove abbiamo rivisto questa camicia che, per la cronaca, le invidiamo da morire? Oh-oh: è proprio identica a quella sfoggiata da Chiara Ferragni, in procinto di partorire, a Los Angeles! E la indossava solo pochissimi giorni fa, Instagram ci è testimone, ma di giorno. Anche la compagna di Fedez l'ha abbinata a un paio di pantaloni neri, ma l'ha lasciata abbottonata. La Marcuzzi avrà preso ispirazione da lei oppure le sarà sfuggito questo post (e il che è comprensibile vista la quantità di foto e video condivisi dalla fashion blogger)?

