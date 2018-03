Non solo liti (una su tutte la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger), anche sorprese e romanticismo nell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi. Commozione alle stelle, in studio e a casa, a giudicare dai tweet, per l'incontro di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio in Honduras, e lunga attesa ripagata quando, finalmente, la Marcuzzi ha fatto entrare Paola Di Benedetto, la naufraga eliminata la scorsa settimana insieme a Filippo Nardi ma, soprattutto, che ha avuto un flirt con Francesco Monte durante la breve permanenza di lui al reality. Si sapeva che Monte non avrebbe partecipato alla diretta. Ha sempre declinato l'invito della produzione dopo lo scandalo del canna-gate e il conseguente ritiro spontaneo dal gioco, ma scommettiamo che più di qualcuno sperava in un colpo di scena dell'ultimo minuto. Non è andata così: Francesco in studio non si è proprio visto. Ma non si è dimenticato di dare il bentornato a Paoletta, come la chiama lui. Prima di aprire il capitolo Monte, però, Alessia affronta subito il caso marijuana: "Eva ha raccontato che Francesco aveva portato della marijuana nella Casa. In Italia ha aggiunto altri nomi. Non ho coinvolto le persone in Palapa perché lì c'è una legge molto dura. Qual è la vostra versione?". (Continua dopo la foto)

E Paola: "Sono arrivata in villa dopo gli altri a causa del passaporto. Riguardo a questa storia non ho altro da aggiungere. Ho visto Francesco fumare tabacco, nient'altro". Segue lo scontro accesissimo tra Alessia ed Eva, ma poi, quando la conduttrice lancia il 'best of' di Paola all'Isola, che riassume i momenti più intensi vissuti dalla ex Madre Natura di Ciao Darwin, si commuove anche lei. Il flirt è durato poco, meno di due settimane, ma ora che lei è tornata in Italia possono riprendere da dove hanno interrotto. Sorpresa in studio. Come detto l'ex tronista di Uomini e Donne ha mantenuto la parola e non si è fatto vedere in diretta, ma ha comunque fatto recapitare un omaggio alla Di Benedetto: un grande mazzo di rose rosse con un biglietto. (Continua dopo le foto)

"Paoletta sono passati quasi due mesi in cui mi è successo di tutto, ma tutto non mi ha allontanato da te", scrive lui. E aggiunge anche il suo numero di telefono ma si raccomanda in un post scriptum di non leggerlo in diretta perché già troppe persone lo cercano. Paola ringrazia, è felice e non lo nasconde. Ma dopo la puntata… Via dagli studi e di corsa da Francesco. Non è una voce, c'è una prova social del fatto che l'ultima eliminata del reality l'abbia raggiunto al termine della diretta. Tra le sue Instagram Stories, infatti, spunta il primo abbraccio dei due lontani da Honduras, scandali e telecamere. A corredo della reunion una rosa rossa, come quelle che lui le ha inviato in diretta. Che dire, se sono rose fioriranno…

