Isola dei Famosi, è successo il finimondo. Forse eravate troppo concentrati a seguire l’ottava puntata del reality e non avete seguito i “retroscena”. Beh, adesso vi aggiorniamo e potete giurarci: vi divertirete assai… Avete visto cosa è successo durante la puntata? Intanto il pubblico ha deciso di eliminare Nadia Rinaldi. L’attrice romana, che era appena rientrata in gioco, è stata di nuovo eliminata e dovrà tornare in Italia. In studio è arrivata Paola Di Benedetto, eliminata la scorsa settimana. Appena arrivata in studio la Di Benedetto ha trovato un enorme mazzo di rose rosse mandate da Francesco Monte che non era in studio. L’ex tronista ha mantenuto la sua parola: dopo lo scandalo del canna-gate ha detto più volte che non sarebbe andato in studio perché non voleva incontrare Eva Henger. E così ha fatto anche ieri. Ma ha avuto un pensiero per la sua Paola che è rimasta stupita di fronte a quelle rose. Lui ha preso una bella cotta e ora spera di poter incontrare la sua Paola senza telecamere. Il mazzo di rose era corredato da un biglietto con il numero di telefono di Francesco. Che dite, lo avrà chiamato? Continua a leggere dopo la foto

Nel biglietto c’era anche dell’altro: Francesco ha colto l’occasione per dire a Paola quanto ha sentito la sua nostalgia… Secondo quanto rivelato da Alfonso Signorini, i due si sarebbero poi incontrati in macchina e non osiamo neanche immaginare cosa sia successo… Comunque andiamo oltre. Perché questa non è l’unica cosa successa durante l’ottava puntata. Altro momento epico è stato quello in cui Alessia Marcuzzi si è scagliata contro Eva Henger accusandola di essere andata in tutte le trasmissioni a parlare del canna-gate. La Marcuzzi ha perso la pazienza e ci è andata giù bella pesante… Ma non è ancora tutto: un nuovo “dramma” ha avuto luogo dietro le quinte del reality… Continua a leggere dopo le foto

Cosa è successo? Dunque l’hair-stylist di Valeria Marini probabilmente senza rendersene conto, ha caricato sul proprio profilo Instagram un video che ha fatto il giro di Twitter. Gli utenti del social hanno di nuovo accusato la trasmissione di Alessia Marcuzzi di essere completamente pilotata. Nel video si vedono Alessia Marcuzzi, Valeria Marini e un autore, il quale spiega alle due cosa dovranno dire. “Devo parlare di Marco?” chiede Valeria e quando viene menzionata la Cipriani si sente dire “Ma io ho chiuso quell’argomento”. Sì, è l’ennesima polemica di questa edizione… E non è la prima volta che il reality viene accusato di essere tutto pilotato… Che ne dite?

