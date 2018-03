Isola dei Famosi, puntata numero 8. Che verrà ricordata a lungo per la furia di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma anche per l'incontro a dir poco emozionante tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Alla fine è Nadia Rinaldi, reclusa all’Isola che non c’è per una settimana insieme a Elena Morali, a dover lasciare l’Honduras, mentre in nomination, vista la moria di naufraghe, sono finiti gli uomini: Simone Barbato, Jonathan Kashanian e Marco Ferri. E poi, certo, liti furiose e nuove alleanze. Marcuzzi a parte, che sul finire della diretta si è scagliata contro la Henger, non sono mancate discussioni fin dai primi minuti. Dopo il duro botta e risposta tra Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Nino Formicola e le rispettive giustificazioni, anche Marco Ferri gliene ha dette di santa ragione ad Alessia. "Fa la finta perbenista - ha detto in diretta - lei non è veramente così". E tra accuse e smentite, a mettere un freno al siparietto arriva il momento della prova ricompensa. I naufraghi, divisi in maschi e femmine, devono superare un circuito, la squadra che vince può mangiare una fetta di torta al cioccolato. (Continua dopo la foto)

Per la cronaca (e per la disperazione di una sempre più affamata Francesca Cipriani) hanno vinto gli uomini, ma è durante la prova fisica che il popolo dei social si scaglia contro l'inviato, Stefano De Martino. Cosa succede: arriva il turno di Franco Terlizzi e il ballerino lanciato da Amici si lascia sfuggire una serie di battutine decisamente poco felici sull'ex pugile. È stato un crescendo: "Guardare Franco dal basso è davvero uno spettacolo", ha commentato inizialmente De Martino, scatenando le risate dei naufraghi. E dopo qualche minuto ha rincarato la dose: "Speriamo che la corda non si spezzi". Ancora, non appena Franco passa la prima parte del circuito, Stefano, tra le risate, esclama: "Franco sembra un ippopotamo". (Continua dopo le foto)





L'ironia, chiamiamola così, dell'inviato dell'Isola non è piaciuta al popolo della rete che, dopo aver sentito quelle battute pesanti sul fisico di Franco, si è scatenato coi commenti: "Ma la battuta di De Martino? Pensa di essere simpatico?", si legge. "Speriamo che non si spezzi la fune" e "Sembra un ippopotamo" sono state frasi che hanno indispettito gran parte degli utenti. E infatti il tweet di Trash Italiano (che è uno dei profili Twitter più seguiti) - "Anche un po' di body shaming che mancava" - ha ha ricevuto un'infinità di like e di condivisioni. Stefano ha esagerato per moltissimi fan, è evidente, ed è quindi finito nel tritacarne.

