Non è passato poi così tanto tempo dall'ultima volta che abbiamo visto in tv i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi, ma si sa, i bambini crescono a vista d'occhio. Comunque, a voler essere precisi, è stato durante la finale del secondo Grande Fratello Vip, i primi di dicembre scorso quando i tre fratelli, Cristian, Chanel e Isabel, si sono presentati a sorpresa sul palco e lasciato di stucco mamma Ilary e il pubblico. Nessuno, nemmeno la padrona di casa, si aspettava quell'incursione. È stato un bel momento, affettuoso, anche se i telespettatori hanno sperato fino all'ultimo che anche Francesco, che era 'nascosto' dietro le quinte, li raggiungesse, ma pare non abbia voluto rubare la scena alla sua dolce metà. In quell'occasione, comunque, tutti gli sguardi erano per i piccoli Totti. E non si è potuto fare a meno di notare l'incredibile somiglianza di Chanel con il suo famoso papà. Quei suoi capelli lunghissimi biondi biondi magari ingannano, ma a guardarla bene è la fotocopia del Capitano. Isabel, invece, che è nata a marzo 2016, ha attirato l'attenzione dei media perché ricorda incredibilmente la mamma con quegli occhioni blu. E Cristian? Anche lui, non foss'altro per la stoffa già dimostrata sul rettangolo verde, somiglia molto al padre. (Continua dopo la foto)

Oggi, poco più di 3 mesi dopo quell''invasione di palco', torniamo a parlare della piccola Isabel anche perché, come detto, ha spento le candeline da pochissimo, il 10 marzo scorso. Ha compiuto 2 anni, come fa sapere papà Francesco su Instagram, dove condivide l'ultimo scatto della festeggiata che ha mandato letteralmente in tilt i suoi follower. "E siamo già a due. #love #vitamia #principessa #buoncompleanno": compleanno (anche) sui social, allora, per la terza figlia avuta da Ilary. L'ex capitano della Roma ha pubblicato una foto della piccolina di casa che conferma la lampante somiglianza con la mamma. Capelli biondi, occhioni azzurri ma soprattutto il sorriso: praticamente identico a quello della conduttrice de Le Iene. (Continua dopo le foto)

Sfondo rosa, poltroncina e pareti incluse, Isabel sorride di fronte all'obiettivo ed è un vero spettacolo di bambina. Bellissima è dire poco. E se questi sono i presupposti non è difficile immaginare che tra qualche anno terrà sulle spine papà. E infatti: "Goditi questi momenti che poi...", commenta qualcuno sotto al post. La nuova foto di Isabel ha collezionato in poche ore oltre 220mila like e un'infinità di messaggi. Tra auguri e complimenti. "Divina, capitano hai dei figli splendidi", si legge. E ancora: "E pensare che le figlie femmine assomigliano al padre...", scherza un fan. Perché la somiglianza con mamma non è evidente, di più: "Tutta sua madre", "Ma sicuro che non sia Ilary?", "Una bambola, uguale a Ilary". Tutti d'accordo, insomma.

