Napoletana, fashion blogger, webstar, più di un milione di follower su Instagram, ex collaboratrice di Piero Chiambretti ed ex naufraga dell'Isola dei famosi. Nonostante abbia appena vent’anni (classe 1998), Chiara Nasti ha già un curriculum bello fitto a livello di presenza nel mondo dello spettacolo e proprio per questo motivo a gennaio è sbarcata in Honduras per partecipare al reality condotto da Alessia Marcuzzi. La sua esperienza era durata poco: la blogger aveva abbandonato l'Isola dei famosi di sua spontanea volontà. "Siamo bagnati, come si dorme in queste condizioni? - si era lamentata già nei primi giorni - Io ho già mal di gola, non mi sento bene. Mi manca il sole, per asciugare le cose. Come dormiamo?". Ritiratasi dopo pochi giorni dall'inizio dell'avventura in Honduras, la fashion influencer, è stata travolta nel vortice del canna-gate scatenato dalle dichiarazioni di Eva Henger contro Francesco Monte, che avrebbe fumato della marijuana durante la permanenza in Honduras. Bellissima, sexy e con fisico perfetto, in questi giorni la Nasti ha deciso di cambiare look e dare un tocco di ''luce'' ai suoi capelli. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara ha optato per una tecnica di schiaritura tono su tono dall'effetto morbido e destrutturato che ha regala alla chioma un look naturale con riflessi che richiamano l'esposizione al sole. Poco prima del cambio look, la blogger aveva postato una foto dal parrucchiere e aveva chiesto un consiglio ai propri fan: ''Bionda o mora?''. Ovviamente i follower si erano scatenati con i commenti. La bella web influencer è impegnata da circa un anno con Ugo M. Abbamonte, 21enni, e sui loro social condividono tantissimi momenti intimi delle loro giornate. Tra gli ex di Chiara Nasti vanno annoverati la storia d'amore con Emanuele Borriello e il presunto flirt con Mattia Marciano, ex tronista. (Continua a leggere dopo le foto)

Il successo di Chiara: Tutto è partito solo cinque anni fa, quando ha aperto il suo blog sulla scia del successo del celeberrimo ''The blonde salade'' di Chiara Ferragni, precorritrice assoluta del ''genere'', e come tante altre quindicenni sue coetanee anche Chiara postava i suoi outfit. Oggi il suo profilo di Instagram vanta un milione e mezzo di seguaci ed è la terza fashion blogger più nota del paese dopo la Ferragni (per l’appunto) e Chiara Biasi, la fidanzata di Simone Zaza. Non tutti sanno che la Nasti ha già anche scritto un libro, chiamato @nastilove – Diario di una fashion blogger, dato alle stampe nel 2014 per la collana Comefare della Mondadori.

