Ma Pamela Prati è umana? Forse no, perché a quasi 60 anni (spegnerà le candeline il prossimo 26 novembre) ha un corpo da urlo che fa invidia anche alle 20enni. Se ne sono accorti anche oltremanica: la ex stella del Bagaglioni ed ex inquilina del primo Grande Fratello Vip della storia è finita sulle pagine del noto tabloid Daily Mail, tanto sono straordinarie le sue forme. "Un'attrice italiana regolarmente scambiata per una ventenne", anticipa il titolo, per poi rivelare come cibo sano e attività fisiche siano i segreti del suo aspetto. L'hanno capito anche nel Regno Unito, insomma, che la Prati è la custode dell'elisir di eterna giovinezza. Impossibile dargli torto. Bella e in forma lo è sempre stata, anche quando ballava sul palco del Salone Margherita ma qualcuno, tra i commenti ai suoi numerosi post pubblicati su Instagram, azzarda pure che oggi è più spettacolare di quando aveva 30 anni. Merito del suo "corredo genetico sardo", ama dire lei, che è nata a Ozieri, in provincia di Sassari, di una dieta ferrea che segue da anni e di un rigido programma di esercizi fisici quotidiano. Nessun segreto particolare, quindi. (Continua dopo la foto)

Ma anche se non è una 'ultim'ora' la notizia del fisico superbo della Prati, una delle ultime foto social merita di essere analizzata. Anche per dare una scossa a chi continua a rimandare dieta e palestra, vediamola così per non abbatterci troppo. La primavera arriva il 21 marzo, lo dice il calendario, ma a guardar fuori dalla finestra sembra manchino mesi. L'estate? Nemmeno a parlarne. Siamo appena usciti (e nemmeno definitivamente, stando alle previsioni meteo) dall'ondata di gelo e neve che ha investito tutto il Paese, ma Pamela, che come noi non vede l'ora arrivi la bella stagione, anticipa i tempi e pubblica uno scatto in bikini che ci fa subito pentire dei chili di cioccolato e biscotti comprati l'altro giorno al supermercato per consolarci del brutto tempo. (Continua dopo le foto)

"Aspettando il più presto possibile l'estate, basta freddo", scrive Pamela Prati nella didascalia della foto in cui, forse nel corridoio di casa sua, posa in costume da bagno (e tacchi alti). Beh, inchiniamoci tutti: gambe chilometriche e muscolose, braccia toniche, per non parlare di addome scolpito e ben definito. Cellulite: che è? Non c'è nemmeno una minima traccia sul corpo perfetto di Miss Bagaglino che, lo ricordiamo, tra qualche mese compie 60 anni. Like e commenti infiniti sotto allo scatto con il due pezzi color rosa antico. Probabilmente non riusciremo mai a eguagliare Pamela, possiamo accontentarci però di qualche dritta sul suo regime alimentare: una dieta che prevede l'abolizione di glutine, lattosio, carne rossa e alcolici. Senza dimenticare l'attività fisica, con sedute in palestra quattro volte alla settimana e tanto tanto sonno, almeno otto ore, perché "è la prima cura di bellezza per una pelle sana".

