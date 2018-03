Gianluca Vacchi è "un miliardario divertito". Si definisce così l'imprenditore re di Instagram (dove conta quasi 12 milioni di follower) nella recente intervista rilasciata a Rolling Stones. E dice anche che "solo in Italia" lo odiano e lo criticano in rete, mentre il resto del mondo lo adora: "Varia la percezione che si ha di me di nazione in nazione: in Italia sembra che sono uno che fa l'idiota, fa i balletti, ride e scherza - spiega Vacchi - ma all'estero i numeri parlano diversamente. Considera che i follower italiani sono circa il 5,7% dei totali: vado forte in Russia, Sud America, Stati Uniti, perché lì capiscono che uno che fa quello che ho fatto io non può essere stupido. In Italia invece fa molto comodo dire che se hai i soldi li hai rubati, se hai donne le hai pagate, se hai follower li hai comperati. Ho pochi haters ma fidati che li ho tutti qui". E per dimostratrlo racconta un episodio di poche settimane fa: "È uscita su un media spagnolo una mia foto di nudo, mi hanno paparazzato mentre mi stavo cambiando il costume: è finita anche su un sito italiano, e tutti giù a commentare che era un fotomontaggio. È sempre così". (Continua dopo la foto)

Ma sicuramente, alla vista dell'ultimo (di una lunga serie), grossissimo tatuaggio, anche i follower non italiani sono rimasti sbigottiti. Sì, questa è l'ultima dell'ex fidanzato di Giorgia Gabriele: un enorme tattoo che si aggiunge alla sua collezione. Definirlo autocelebrativo sarebbe poco: si è fatto tatuare il suo volto sulla schiena con il dito sulle labbra, come a voler zittire. Autore del lavoro Michael Mazzone, che 'opera' sfoggiando un originale costume di Capitan America, come si vede nel filmato condiviso, ovviamente, su Instagram. La seduta con l'amico tatuatore-supereroe è in pieno stile Vacchi: musica a tutto volume per cantare a squarciagola. Forse per distrarsi e sentire meno dolore? Il tattoo che raffigura il suo viso è solo l'ultimo di una lunghissima serie. Ma è davvero enorme! (Continua dopo le foto)

"È sempre bello avere un amico più pazzo di te - scrive il tatuatore, sul social - dove tra le tue e le sue idee non si capisce più nulla! Questo l'ho fatto davvero con il cuore sapendo il grado di attaccamento e il vero significato... anche se oggi la mia schiena sicuramente come la tua non la sento più... a presto hero... e che continui ad azzittire tutti!". Naturalmente il video in cui il nuovo tatuaggio prende forma è stato preso d'assalto dai fan. In poche ore ha ottenuto più di 2 milioni e mezzo di like e quasi 5mila commenti. C'è chi si congratula e desidererebbe la sua stessa autostima, ma certo, c'è anche chi ha difficoltà a trovare le parole: "Sei sempre più convinto, eh?", "Per tatuarsi la propria faccia sulla schiena bisogna essere proprio fulminati". E ancora: "Ma che problemi hai?", "Anche lui ha diritto di voto?".

Addio Gianluca Vacchi, Giorgia Gabriele non balla più da sola: con chi sta ora. Finito l'amore con l'imprenditore-dj, la modella è di nuovo in love e non si nasconde più. E la ritroviamo con 'lui'