Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ancora loro. Dopo lo scoop freschissimo del settimanale Vero sulle (presunte) nozze segrete in Argentina, i due piccioncini tornano a dare spettacolo sui social. Ah, non sapevate niente del matrimonio? Allora diamo priorità a questo rumor. Secondo la rivista, i due ex gieffini, che si sono conosciuti e innamorati durante il reality di Canale 5 riservato ai vip, farebbero sul serio adesso. Dimenticate le voci del ritorno di fiamma con Francesco Monte dopo il ritiro di lui all'Isola dei Famosi per il cosiddetto canna-gate; dimenticate le ultime dichiarazioni di entrambi del tipo "è troppo presto" e "siamo ancora giovani": Chechu e Nacho sarebbero già impegnati nei preparativi delle nozze. Almeno così sostiene Vero, che ha raccolto la testimonianza di una coppia di amici molto vicina agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Forse volevano fare le cose di nascosto, mantenere il segreto fino all'ultimo e poi sorprendere fan e media? Beh, se l'intento era questo (e se la spifferata della rivista di cronaca rosa fosse azzeccata), allora il tentativo è fallito miseramente. Succederà prima della fine del 2018, scrive sempre Vero, e i preparativi sono già iniziati. (Continua dopo la foto)

E attenzione, perché il grande giorno, aggiunge sempre il settimanale, non andrà in scena in Italia, magari nella zona dove è nato e vissuto lui, in Trentino. Il matrimonio Moser-Rodriguez 's'ha da fare' in Argentina, la terra che la piccola di casa Rodriguez, nonostante l'arrivo a Milano dalla sorella, non ha mai dimenticato. Vero o falso? Non si sa ancora. Non hanno ancora confermato né smentito la voce i diretti interessati che, tuttavia, non hanno mai negato di fare progetti insieme. Nel frattempo si godono la loro relazione tra selfie, eventi mondani, dichiarazioni d'amore e… scherzi. Sì, quel burlone di Moser ha pubblicato una Storia su Instagram in cui sorprende (è proprio il caso di dirlo) la sua Cecilia. (Continua dopo le foto)

Mascherina da sci indosso e sorriso a quattromila denti, l'ex ciclista e figlio del campione delle due ruote Francesco si riprende mentre, a casa, cammina e, scopriremo un nanosecondo più tardi, si dirige in bagno. C'è Cecilia dentro che, è evidente dall'espressione che fa non appena lo intravede dallo specchio, non si aspettava minimamente un’incursione. In effetti si sente, all'inizio del filmato, un rumore simile a quello del phon. Era proprio quello: la sorellina di Belen e Jeremias si stava asciugando i capelli, verosimilmente dopo la doccia, dal momento che è seminuda. In intimo nero. E appena si accorge dell''intruso' lo rimprovera (ma lui ride) ed esclama: "No, non va bene!". Ignazio, ma che combini? Non si fanno queste mosse a tradimento. Ma sicuramente i fan di Cecilia avranno gradito lo spettacolo.

